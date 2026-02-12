曾莞婷突宣布「離開台灣」！本人發聲：早已規劃好
娛樂中心／綜合報導
至今已在演藝圈深耕超過25年的「台八女神」曾莞婷，憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛，近年來不僅在戲劇上有發展，許多品牌也紛紛邀請她擔任代言人。而在近日，她則無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。
台八女神曾莞婷憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛。（圖／翻攝自IG@vicky_7155）
曾莞婷年前宣布重大消息！「帶全家人離開台灣」
根據《三立新聞網》報導，由於近來接近過年期間，事業有成的曾莞婷大方透露今年的紅包預算，笑說每年預算都是「六位數起跳」，希望能讓長輩與員工都能開心過節。而在忙完年前行程後，她也準備「帶全家人離開台灣」，飛往韓國釜山度假，相關行程也都早已規畫好。
曾莞婷無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。（圖／翻攝自IG@vicky_7155）
歐洲斷網慘痛經歷！曾莞婷超崩潰
談到海外旅遊，曾莞婷也談起過去一段歐洲崩潰往事，當時她正代表品牌進行跨境直播，但當地收訊卻極度不穩，畫面不段出現卡頓狀況，即便她相當專業，依舊對廠商感到難以交代；更驚險的是，結束工作後，她竟與家人在歐洲蜿蜒的巷弄中走散，當時網路完全斷線，強調「那種孤立無援的慌亂感真的會讓人瞬間崩潰！」，強調穩定的網路就是出國時唯一的安全感。
曾莞婷談起歐洲斷網慘痛經歷。（圖／翻攝自IG@vicky_7155）
不過，曾莞婷也分享了後來「翻身封神」的得意事蹟。有次她跟節目組前往菲律賓偏遠小島工作，全團藝人與幕後人員的網路集體「掛點」，唯獨曾莞婷的手機訊號滿格，還能流暢地回訊息、滑社群。當時所有人都用羨慕的眼神看著她，甚至有成員因急事哀求她分享熱點。曾莞婷自豪地說：「從那次之後，他簡直把我當神一樣看待！」。
原文出處：曾莞婷無預警宣布「離開台灣」這群人也跟著走！本人發聲了：早已規劃好
