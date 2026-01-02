曾莞婷突拋震撼彈！「激戰23歲鮮肉新歡被拍」首公開認愛：活過來了

記者蔡維歆／台北報導

曾莞婷配對到23歲香港演員日朗，兩人拍照時撫摸側臉、摟腰等親密互動，令曾莞婷難掩喜悅地坦言：「好久沒有接觸這麼新鮮的肉體，而且一直聞到他陣陣的香水味，總覺得自己年輕了起來、活了過來。」日朗也害羞直呼：「姊姊真的好漂亮，拍照離好近、心跳好快。」曾莞婷甚至笑稱，從對方身上感受到久違的靦腆，「有種初戀的感覺」。

苗可麗配對20歲模特兒，遭牽手、攙扶，少女新再次噴發！（圖／ 東森綜合台提供）

而苗可麗則配對20歲的香港模特兒Larry，面對鮮肉主動要求牽手，她羞澀表示：「我都能當你媽了！」但對方一句「不會啊，我覺得我們現在就像是一對情侶啊」的窩心回應，讓苗可麗瞬間少女心噴發。而周曉涵與22歲香港網紅王耀宏的配對，更被曾莞婷點評：「根本是妳的菜！」兩人在拍攝CP照時互動自然，浪漫氛圍讓苗可麗在旁直喊：「太有感覺了！」，周曉涵甚至被派翠克逼問有愛上鮮肉嗎？她直接簡短回應「他好可愛」，最後兩人贏得最佳攝影的殊榮，在眾人起鬨下進行「鼻子磨鼻子」的親密接觸，周曉涵主動快速逼近、眼神對視，畫面火熱讓全場尖叫連連。

廣告 廣告

《驚奇旅明星》本集驚喜邀請到香港知名男團MIRROR成員 K擔任嘉賓，帶領旅明星遊玩海洋公園。AK 大方透露，自己出道前曾在這擔任員工，更驚曝接下節目的主因：「我是為了周曉涵來的！她是我的女神，我很愛看她的作品《18禁不禁》。」錄影現場秒變粉絲見面會，讓周曉涵直呼：「彷彿在拍戀愛綜藝節目。」

更多三立新聞網報導

遭持刀闖豪宅搶劫！大咖女星反挨告「殺人未遂」 兇嫌翻供：她打傷我

獨家／只有一隻狗在聽！男星當街頭藝人揭「求生慘況」 真實收入曝

獨家／簽給吳宗憲兩年多！男星揭他「私下真面目」突開嗆：後繼無力

歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去

