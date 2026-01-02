曾莞婷緊貼23歲鮮肉甜喊「活過來了」 MIRROR成員AK告白周曉涵：妳是我的女神！

香港男團MIRROR成員AK（中）驚喜現身，告白周曉涵「是我的女神」。（圖／東森綜合台提供）

《驚奇旅明星》本周迎來最終回，苗可麗、曾莞婷、花花及周曉涵，4位旅明星闖進香港實現「帥氣鮮肉願望清單」，挑戰拍出CP感爆棚的港風大片，其中三位姊姊配對平均年齡僅20歲的超帥鮮肉。曾莞婷與演員日朗親密互動，感受對方陣陣香水味，直呼：「活了過來，有初戀的感覺！」苗可麗則被 20 歲模特兒 Larry 牽手撩撥，少女心瞬間噴發。周曉涵與網紅王耀宏更因 CP 感爆棚奪下最佳攝影，現場加碼「鼻子磨鼻子」火熱對視，令全場尖叫。

曾莞婷配對到23歲香港演員日朗，兩人拍照時撫摸側臉、摟腰等親密互動，令曾莞婷難掩喜悅地坦言：「好久沒有接觸這麼新鮮的肉體，而且一直聞到他陣陣的香水味，總覺得自己年輕了起來、活了過來。」日朗也害羞直呼：「姊姊真的好漂亮，拍照離好近、心跳好快。」曾莞婷甚至笑稱，從對方身上感受到久違的靦腆，「有種初戀的感覺」。

曾莞婷與演員日朗親密互動。（圖／東森綜合台提供）

相較之下，花花則是喜劇般地配對派翠克，挑戰被狗仔偷拍的情境照，卻頻頻被製作人B2打槍「完全沒有曖昧氛圍」。花花無奈笑說：「我覺得不論怎麼做，都無法跟派翠克有曖昧感。」兩人到最後甚至大玩哏，揚言要用「喇舌」來醞釀情調，笑翻全場。

花花配對派翠克，兩人揚言要用「喇舌」來醞釀情調。（圖／東森綜合台提供）

本集還邀請到香港知名男團MIRROR成員AK擔任嘉賓，帶領旅明星遊玩海洋公園。AK大方透露，自己出道前曾在這擔任員工，更驚曝接下節目的主因：「我是為了周曉涵來的！她是我的女神，我很愛看她的作品《18禁不禁》。」錄影現場秒變粉絲見面會，讓周曉涵直呼：「彷彿在拍戀愛綜藝節目。」

