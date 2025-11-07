曾莞婷聽撩妹技巧笑喊想試！周予天Man力全開公主抱她

周予天Man抱曾莞婷。（圖／東森提供）

東森實境《驚奇旅明星》新一集勇闖台中，沒想到姐姐們一上路就火力全開，開起黃腔毫不手軟，抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻，也讓小鮮肉周予天招架不住。

曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌，一入口，曾莞婷立刻大喊超軟嫩，更誇張形容：「超怕牛舌喇不夠，但超級嫩，彷彿感受到舌吻的感覺！」這形容讓現場瞬間歪樓，笑聲不斷。

周予天（左）苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵一起到台中旅遊。（圖／東森提供）

休息時間，周予天和周曉涵聊到他們先前合作拍戲的趣事，周予天在劇中飾演男公關，周曉涵則是男公關的老闆娘。曾莞婷聽了立刻起鬨說：「我也好想演！那能不能示範一些撩妹的技巧給我們看看？」周予天分享，劇中有一場戲是全部男公關裸露上半身讓女客人挑選，曾莞婷立刻接話：「你這樣講我很難想像，我可能要實際試試看才知道！」立刻被苗可麗嗆：「太快了！就跟妳說不要吃這麼快，今天就吃完了，那明天要吃什麼？」全場笑翻。

沒想到接下來的變裝環節，姐姐們逮到機會，苗可麗直接強迫解開周予天的襯衫鈕釦，花花也興奮喊：「讓我們看一下啦！很久沒看到男生的肉體了！」甚至親手幫他解開鈕扣，讓周予天小露胸肌，害羞到臉漲紅。事後在車上，眾人繼續虧他：「叫你脫就不脫，為何惜肉如金啊？在健身房一直秀，在這邊不脫！」周予天則害羞表示：「因為殺青後就很少練腹肌，我現在可能不夠壯，今天晚上先回去練一下再脫。」花花立刻預約：「那明天脫給我們看！」接著周予天更主動提議公主抱苗可麗，輕易的就抱起還旋轉一圈，讓苗可麗羞喊：「我懷疑你真的有練，力氣好大讓你過關。」

