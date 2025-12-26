曾莞婷菜市場吃得開 張立東忙護花糗凸槌

曾莞婷讓《嗨！營業中》廚房大亂。好看娛樂提供



曾莞婷以《影后》奪下金鐘獎最佳女配角，挾鍍金光環上《嗨！營業中》，讓一向嚴厲的合夥人破例祭出最爽待遇，宣布當天必須在傍晚 6 點前準時收工，莎莎驚呼不敢置信，姚元浩更忍不住直呼：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」

女神魅力不僅收服主持群，連在地民眾都為之瘋狂，張立東與姚元浩全程貼身守護曾莞婷過馬路；在市場採買時，她想吃香腸就有老闆大方請客，買魚甚至還被招待新鮮生魚片，超強親和力讓物資採集任務進行的異常順利。沒想到，這種放鬆氛圍卻成了廚房災難，讓原本應該感人的美味復刻任務，差點演變成集體大翻車。

姚元浩（左起）、莎莎、曾莞婷、張立東、阿本製作成功漁港著名的「船長麵」與「海女麵」。好看娛樂提供

甜點擔當莎莎竟在做蛋糕時犯下忘記加泡打粉的離譜錯誤，看著失敗的成品讓她陷入前所未有的鬱悶，張立東只能尷尬緩頰說：「就當莎莎沒來。」

認真的阿本也在餐台前亂了方寸，搞混調味料的驚慌模樣引發全場爆笑；最驚險的是，當姚元浩準備出菜時，負責備料的張立東與曾莞婷才猛然驚覺生魚片跟豆腐根本還沒切，讓成功漁港著名的「船長麵」與「海女麵」Food製美味任務面臨卡關。

