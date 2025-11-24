曾莞婷落入人間超狼狽Lulu令人鼻酸 《明星開拍中》12/1上線
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】由曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田組成的《明星製作公司》，六位主持人共同打造的全新網路節目《明星開拍中》12月1日正式上線。(24)日六人親自舉辦媒體茶敘，從媒體邀約到現場活動執行，皆由六人親自完成。這是他們首次向媒體分享新作品，首集來賓唐綺陽老師更在一段僅20秒的超迷你彩蛋影片裡亮相，雖讓媒體意猶未盡，但Lulu馬上展現超專業主持功力，不僅生動介紹節目內容，更立刻cue風田率隊一致排開向全場致意，笑鬧中也真實還原了實際工作中會遇到的各種臨時狀況，意外讓大家看到六位主持人面對突發事件時的真本事。
《明星開拍中》是由六位主持人共同發想與推動的「自製節目」，每一集以不同主題呈現節目創意，從短劇拍攝、人脈經營、遊戲企劃到跨界合作等，帶給觀眾更多新鮮感與驚喜。不僅如此，節目從企劃發想、來賓通告、拍攝、後製到宣傳等，皆由六位主持人親自分工執行完成。Lulu表示：「因為我們六個人要做的工作很多，常常需要一人分飾多角，大家都很狼狽，我只有『令人鼻酸』四個字能形容我們，這裡是唯一可以看得到影后曾莞婷落入人間的地方了。」。
▲由(左起)風田、楊銘威、曾莞婷、Lulu黃路梓茵、陳漢典與黃偉晉組成…製作公司》，六位主持人共同打造的全新網路節目《明星開拍中》2月1日正式上線。（TVBS提供）
聊到彼此的團隊默契，沒想到陳漢典求生能力瞬間歸零，他率先爆料：「Lulu工作的控制欲太強」，黃偉晉也說：「我們每集都會有不同的分工，但Lulu永遠都會變成製作人或導演」，風田接著補槍：「有一次我跟Lulu的意見不同，又說不過她，害我直接走心難過到哭」，Lulu不甘示弱表示：「因為你們什麼都不會，腳本都是我在寫耶！」楊銘威接著說：「我們寫都會被妳打槍，乾脆都給你寫啊！」，曾莞婷也分享：「Lulu就是沒有要放過大家，半夜兩點都還在傳工作訊息，沒有要下班！」，現場差點變成「爆料大會」，笑鬧不斷。
值得一提的是，Lulu也透露六人工作時的互動、討論與其背後的努力，都同步被紀錄下來，將在即將推出的電視版《明星製作公司》中看見更多內容。《明星開拍中》12月1日起，每週一在YouTube「明星製作公司 Stars, Take Action!」頻道上架；電視版《明星製作公司》也即將與觀眾見面，敬請期待！
