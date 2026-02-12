曾莞婷豪撒6位數紅包犒賞員工！過年帶全家飛釜山度假

曾莞婷豪撒6位數紅包犒賞員工。（DJB提供）

農曆新年將至，「戲劇女神」曾莞婷展現老闆娘大氣作風，她透露今年的紅包預算依舊不手軟：「每一年差不多都六位數字跑不掉，就是要讓長輩跟員工都能過個好年。」她也已規劃好要帶全家人飛往韓國度假，「過年已經計劃好要去釜山，跟親愛的家人一起去海外旅遊，秒傳美照分享喜悅。」

談到去海外旅遊最怕的事，曾莞婷回憶起一段在歐洲的崩潰經歷。當時她正為品牌進行跨境直播，沒想到當地收訊極差，畫面瘋狂卡頓，導致許多重要資訊無法完整呈現。曾莞婷心有餘悸地說：「當時對廠商真的超難交代，更慘的是結束直播後，我發現跟家人在歐洲的小巷弄裡走散了，網路完全不通，想找人都沒辦法，那種孤立無援的慌亂感真的會讓人瞬間崩潰。」這段經驗讓她深刻體悟，穩定的網路是去海外時最不可或缺的安全感。

「戲劇女神」曾莞婷過年帶全家飛釜山度假。（DJB提供）

曾莞婷代言網卡後不再有此慘事發生，她也分享，有次隨節目組前往菲律賓某個偏遠小島工作，全團藝人與工作人員的網路集體斷訊，唯獨她手中的手機訊號滿格，還能流暢滑社群、回訊息。曾莞婷自豪地表示：「那時候全部的人都用羨慕的眼神看著我，其中一個成員有急事聯絡，還拜託我開熱點分享給他，從那次之後，他簡直把我當神一樣看待。」

