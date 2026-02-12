曾莞婷豪撒6位數紅包犒賞員工！ 過年帶全家飛釜山

曾莞婷3度代言網卡品牌。（DJB提供）

「戲劇女神」曾莞婷近年不僅在影視作品表現亮眼，也成為各家品牌爭相邀約的合作對象。曾莞婷受邀第三度擔任「DJB 全球上網卡」品牌代言人，雙方合作正式邁入第三年。過去她曾在海外曾遇上「斷網慘案」，更揭密如何在菲律賓小島靠著神級訊號封神，成為同場藝人們眼中的救星。

談到去海外旅遊最怕的事，曾莞婷回憶起一段在歐洲的崩潰經歷。當時她正為品牌進行跨境直播，沒想到當地收訊極差，畫面瘋狂卡頓，導致許多重要資訊無法完整呈現。曾莞婷心有餘悸地說：「當時對廠商真的超難交代，更慘的是結束直播後，我發現跟家人在歐洲的小巷弄裡走散了，網路完全不通，想找人都沒辦法，那種孤立無援的慌亂感真的會讓人瞬間崩潰！」這段經驗讓她深刻體悟，穩定的網路是去海外時最不可或缺的安全感。

曾莞婷透露過年帶全家飛釜山。（DJB提供）

轉機出現在與DJB合作後， 曾莞婷分享，有次隨節目組前往菲律賓某個偏遠小島工作，全團藝人與工作人員的網路集體斷訊，唯獨她手中的手機訊號滿格，還能流暢滑社群、回訊息。曾莞婷自豪地表示：「那時候全部的人都用羨慕的眼神看著我，問我是用哪一家網路？其中一個成員有急事聯絡，還拜託我開熱點分享給他，從那次之後，他簡直把我當神一樣看待！」

隨著農曆新年將至，曾莞婷也展現老闆娘大氣作風，她透露今年的紅包預算依舊不手軟：「每一年差不多都六位數字跑不掉，就是要讓長輩跟員工都能過個好年！」忙完年前工作的她，也已規劃好要帶全家人飛往韓國釜山度假。

