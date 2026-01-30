曾莞婷辣媽裝「太胸」？ 九把刀被點名：下次別再讓我當媽！

曾莞婷感慨自己已經演王淨的媽，但還好片中戲服還是很辣。

斥資三億台幣拍攝的奇幻動作大片《功夫》，導演九把刀30日率領「傳說中的師父」戴立忍、男神柯震東以及辣媽曾莞婷現身西門町。現場揭幕了超吸睛的新春特製裝置——經典「書牆」原力重現，地面大喇喇印著「拜我為師」四個大字。粉絲只要合照上傳，還有機會把影人親簽海報帶回家，這波「拜師潮」顯然已經讓捷運站瞬間癱瘓。

這些年鮮少為自己作品宣傳的戴立忍罕見現身，很有個性的他也為宣傳擺出逗趣的姿勢與表情。

導演九把刀率演員柯震東、曾莞婷與戴立忍現身西門町宣傳《功夫》。

難得露面的金馬影帝戴立忍，一出場就讓全場沸騰。被問到為何願意現身戶外活動？戴立忍先是正經八百地幽默回應：「因為今天天氣很好！」逗得全場大笑。隨後他感性表示，拍攝《功夫》的過程極度好玩，雖然「首度下凡」參加宣傳讓他坦言：「其實很緊張！」

廣告 廣告

談到角色「黃駿」，戴立忍笑稱自己與角色最像的地方就是「健忘」。他自嘲：「每天起床都把昨天的事忘光光，開開心心過新的一天。」更自爆在片場經常忘詞。不過，即便會忘詞，他對戲裡的徒弟柯震東的感情可是真真切切。戴立忍在現場突如其來對柯震東真情告白：「很開心有你這個朋友！」這份跨越年齡的「師徒CP感」瞬間閃瞎眾人。

而片中的另一大亮點，莫過於飾演王淨媽媽「阿芬」的曾莞婷。身為九把刀鐵粉的她，當初一聽說能演刀大的戲，想都沒想就點頭。沒想到定裝時，原本以為會是樸素的「大嬸味」，結果戲服一換上，辣度直接破表！曾莞婷在驚喜之餘也不忘開玩笑向導演喊話：「刀大，下次可以別再讓我演媽媽了嗎？我想演不用帶小孩的那種！」

除了華麗卡司，花絮中也揭露了演員們的熱血付出。像是春風為了「黑白郎君」的角色，即便臉部嚴重過敏也堅持親自上陣；劉冠廷則飾演陰冷反派「藍金」，與對手激盪出充滿血肉的火花。

下週末起，九把刀將率領柯震東、朱軒洋、王淨展開北中南「拜師入門」特別場，不僅有TITAN SCREEN與IMAX版本同步震撼，演員們更會在春節期間全台跑透透，要與影迷面對面「切磋武藝」。《功夫》將於2月13日上映。

更多鏡週刊報導

橋本環奈《不良醫！》多了個爸爸 與吉田鋼太郎父女默契成亮點

一張椅子一個希望 高雄市長陳其邁加入紙風車「椅子會」行列

黃文廷〈黏踢踢〉甜黏上線！「Tin Tin」暗藏梗超可愛 側翻、飛踢舞蹈炸裂全網