曾莞婷遊歐洲斷網 跟家人走散大崩潰

曾莞婷豪撒六位數紅包犒賞員工！過年帶全家飛釜山。（圖／DJB）

曾莞婷第三度受邀擔任「DJB 全球上網卡」品牌代言人，她回憶自己在海外曾遭遇的「斷網慘案」，在菲律賓小島靠著神級訊號，成為同行藝人朋友眼中的救星。

談到海外旅遊最怕的事，曾莞婷回憶起一段在歐洲的崩潰經歷。當時她正進行跨境直播，沒想到收訊極差導致畫面瘋狂卡頓，對廠商難以交代。更慘的是，結束後她與家人在小巷弄走散，手機完全連不上網，她心有餘悸地說：「那種孤立無援的慌亂感，真的會讓人瞬間崩潰！」

接到代言後，她隨節目組前往菲律賓偏遠小島工作，全團藝人與工作人員網路集體斷訊，唯獨她訊號滿格，還能流暢滑社群、回訊息。她自豪表示：「全部的人都用羨慕的眼神看著我，還有成員拜託我開分享給他，從那次之後，他簡直把我當神看待！」

身為連續三年力挺的代言人，曾莞婷對品牌的專業度深具信心。DJB 透過獨家技術自動切換當地最佳網路，與全球多家電信巨頭直連，即便是偏遠地區或高流量時段，也能保障用戶享有不降速的體驗，服務版圖更橫跨全球 200 多國，滿足各類旅客需求。

隨著農曆新年將至，曾莞婷也展現老闆娘的大氣作風，透露今年的紅包預算依舊不手軟：「每一年差不多都六位數字跑不掉，就是要讓長輩跟員工都能過個好年！」忙完年前工作的她，已規劃好要帶全家人飛往韓國釜山度假，她開心地說：「過年計畫好要去釜山，當然還是要帶著我最愛的 DJB，到哪裡都能秒傳美照分享喜悅！」

