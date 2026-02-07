曾莞婷錄影頻凸槌！男星「體力被榨乾」原地崩潰

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷、陳漢典、楊銘威、「Lulu」黃路梓茵、黃偉晉與風田錄製實境節目《明星製作公司》第四集致敬經典綜藝節目，推出「明星製作公司之綜藝玩很小」主題，並邀請笑果滿滿的馬力歐、無尊擔任本集主持人與遊戲關主。

六位明星分成兩隊競賽，從經典的「100秒不NG」到「扭扭車頭頂水桶」等關卡輪番上陣，這一集不僅要發想遊戲規則，更得親自試玩彩排，讓所有人的體力、默契與情緒都被拉到極限。

遊戲過程狀況連連，彩排時向來表現穩定的曾莞婷，卻在正式上場時意外卡關，她自嘲之前丟鞋子那關每次都是秒進，沒想到今天卻抓不到感覺，讓同隊的楊銘威被迫穿著「天堂路拖鞋」反覆跳繩，體力被榨乾到極限，楊銘威崩潰笑說：「當下真的差點有想打莞婷姐的衝動。」相較之下，風田在遊戲中表現亮眼，不僅屢屢過關，還能同時製造效果，讓Lulu點名大讚：「風田真的很會玩！」成為全場公認的「遊戲王」。

除了遊戲競賽，本集也加碼揭露《明星製作公司》內部最真實的團隊互動，進行「優良員工」與「有待加強員工」匿名票選，結果Lulu高票當選優良員工，曾莞婷直言Lulu是團隊中最認真、想法最清楚的人，陳漢典與楊銘威也一致認證其統籌能力強、能身兼多職；反觀「有待加強員工」幾乎全員中箭，唯有Lulu全身而退。黃偉晉則看著匿名投票的筆跡越看越不對勁，突然驚呼：「我知道是誰寫我名字，因為不會寫『晉』的人，應該只有日本人！」一句話使大家目光瞬間轉向風田，再度笑翻全場。

