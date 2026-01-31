曾莞婷香港回憶殺 隨手拍都像電影場景

女神曾莞婷去年12月跟著她主持的實境節目《驚奇旅明星》前往香港拍攝最終回，她與苗可麗、花花、周曉涵首次一起造訪香港，4人不僅在街頭巷尾留下合影，也盡情購物、品嘗美食，更體驗刺激的賽馬行程，創造許多難忘回憶，玩得不亦樂乎。

談起與香港的緣分，曾莞婷回憶，19歲時曾因工作獨自到香港發展，當時她接到東亞衛視的中文主持邀約，「他們很喜歡聽我們的口音，覺得我們講話很溫柔。」那時在香港定居近1年，是她人生中很重要經歷；不僅主持兩檔節目，也從事模特兒工作，足跡遍及兩岸三地，拍攝不少廣告，累積豐富的主持功力與舞台經驗。

此後，曾莞婷到香港旅遊的次數超過10次，每一次造訪，她都能感受到香港快速變化的節奏與全新樣貌。她形容，定居與旅遊是兩種截然不同的體驗，前者讓她深入城市日常，後者則能靜下心觀察風景與人群；如今走在香港街頭，像走進電影場景一般，隨手一拍，都能代表她心中「港風」的象徵。

說到最喜歡的香港景點，曾莞婷說，她特別喜歡搭乘纜車登上太平山頂，欣賞世界三大夜景之一；燈火交錯的城市景色，總能讓她心情慢慢沉澱。這次旅程中，她也造訪了張愛玲曾住過的淺水灣酒店（現已改為影灣園），她驚豔說：「沒想到在這麼現代化、房屋密集的城市裡，還能保留這樣古色古香的地方」，彷彿穿越時空。

以美食聞名的香港，同樣深深擄獲她的味蕾。她笑說，每次到香港，除了購物之外，最讓她念念不忘、也最不能錯過的就是各式美食。她點名最愛的料理，包括道地的打邊爐（火鍋）與港式飲茶，而雲吞麵與雙皮燉奶更是她必點的名單。