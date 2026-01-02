曾莞婷香港約會23歲男星認「戀愛」 羞曝2人相處：很新鮮的肉體

曾莞婷（右）與23歲香港演員日朗親密互動。（東森綜合台提供）

苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵主持的外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》，在香港配對平均年齡僅20歲的超帥鮮肉，實現「帥氣鮮肉願望清單」拍出CP感爆棚的港風大片。曾莞婷藏不住喜悅的開心表示，從鮮肉演員身上感受到久違的靦腆，「有種初戀的感覺」。

苗可麗（右）面對20歲模特兒忍不住噴發少女心。（東森綜合台提供）

曾莞婷搭檔23歲香港演員日朗，2人拍照時撫摸側臉、摟腰等親密互動，曾莞婷難掩喜悅地坦言：「好久沒有接觸這麼新鮮的肉體，而且一直聞到他陣陣的香水味，總覺得自己年輕了起來、活了過來。」日朗也害羞直呼：「姊姊真的好漂亮，拍照離好近、心跳好快。」

廣告 廣告

周曉涵忍不住稱讚23歲香港網紅王耀宏「好可愛」。（東森綜合台提供）

苗可麗則配對20歲的香港模特兒Larry，面對鮮肉主動要求牽手，她羞澀表示：「我都能當你媽了！」但對方一句「不會啊，我覺得我們現在就像是一對情侶啊」的窩心回應，讓苗可麗瞬間少女心噴發。

花花（左）、派翠克的曖昧互動慘遭眾人唾棄。（東森綜合台提供）

周曉涵與22歲香港網紅王耀宏的配對，更被曾莞婷點評：「根本是妳的菜！」兩人在拍攝CP照時互動自然，浪漫氛圍讓苗可麗在旁直喊：「太有感覺了！」周曉涵被派翠克逼問有愛上鮮肉嗎？她直接簡短回應「他好可愛」，最後2人贏得最佳攝影的殊榮，在眾人起鬨下進行「鼻子磨鼻子」的親密接觸，周曉涵主動快速逼近、眼神對視，畫面火熱讓全場尖叫連連。

香港男團MIRROR成員AK驚喜現身。（東森綜合台提供）

相較之下，花花則是喜劇般地配對派翠克，挑戰被狗仔偷拍的情境照，卻頻頻被製作人B2打槍「完全沒有曖昧氛圍」。花花無奈笑說：「我覺得不論怎麼做，都無法跟派翠克有曖昧感。」2人到最後甚至大玩哏，揚言要用「喇舌」來醞釀情調，笑翻全場。

曾莞婷回想過往不禁拭淚。（東森綜合台提供）

另外，本集還驚喜邀請到香港知名男團MIRROR成員AK擔任嘉賓，帶領旅明星遊玩海洋公園。AK透露，他出道前曾在海洋公園擔任員工，更坦言他接下節目的主因，「我是為了周曉涵來的！她是我的女神，我很愛看她的作品《18禁不禁》。」錄影現場秒變粉絲見面會，讓周曉涵直呼：「彷彿在拍戀愛綜藝節目。」 旅程進入尾聲，慢熟的周曉涵泛淚表示，她起初擔心頻率不同，沒想到最後越玩越合拍，對於即將到來的離別感到萬分捨不得；花花更是哭到泣不成聲，大讚製作團隊給予極高的情緒價值，「主持這麼多年，第一次碰到這麼好的團隊」。

周曉涵（左起）、花花、派翠克、曾莞婷、苗可麗在香港拍攝節目最終回。（東森綜合台提供）

苗可麗則拿出親自繪製的插圖與手寫信贈送給所有成員，感嘆：「人生劇本就這麼長，走了一大半，沒想到後半段能有這麼精彩的旅程。」曾莞婷也哽咽吐露心聲：「其實我是在人生最低潮的時候接了這個節目，想找回自己，也感謝能透過節目敞開心胸，在人生的轉折處認識了這群像家人般的姊妹與團隊。」《驚奇旅明星》週日晚間8點在東森綜合32頻道首播；週日晚間10點在中視播出。

更多中時新聞網報導

翁倩玉看《陽光女子》首映怕會哭

羅志祥虧好友：不要9點半就想回家睡覺

郵政商城 近半買家是員工