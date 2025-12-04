曾莞婷「兒子」16歲了！母子合照曝光 感動告白：愛你至死不渝

記者趙浩雲／台北報導

藝人曾莞婷向來視愛犬「Bubu」如親生孩子，3日也在社群分享替牠慶祝16歲生日的溫馨畫面。她端著特製藍色蛋糕入鏡，Bubu穿上小紅衣坐在沙發邊，母子檔的合照立刻融化大批粉絲。

曾莞婷在貼文開心寫下：「16歲的寶寶又平安過一年囉，感恩孝順的兒子，希望你永遠那麼健康，愛你至死不渝。」言語滿是寵溺，也看得出她對高齡愛犬的深厚情感。

照片中，Bubu雖然已是16歲高齡，但精神狀態依舊良好，面對鏡頭乖巧模樣讓粉絲直呼可愛。許多人湧入留言區祝牠生日快樂，也祝福牠長命百歲、健康平安。曾莞婷不時在社群分享與Bubu的日常，她曾多次提到自己把牠當成家人般照顧，如今陪伴走過16年，更顯得這份情感難能可貴。

