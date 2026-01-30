曾莞婷《功夫》演王淨媽！笑喊「內心罵三字經」合作心聲全說了

藝人曾莞婷在電影《功夫》飾演王淨的媽媽「阿芬」，30日她與九把刀、戴立忍、柯震東現身台北市西門町的見面會活動，笑稱自己是九把刀的忠實影迷，當初一聽到要參演他的作品，即使角色是「媽媽」也二話不說立刻答應，雖一度「在心裡面罵三字經」，但其實很開心。

柯震東（左起）、曾莞婷、九把刀、戴立忍30日出席《功夫》見面會 ， 並與粉絲近距離互動、發送紅包。（圖／麻吉砥加提供）

曾莞婷在《功夫》飾演王淨的媽媽「阿芬」。（圖／記者郭竹倩 攝）

曾莞婷坦言角色定裝前原以為會是樸素造型，沒想到一換上戲服竟意外辣翻，讓她又驚又喜，但也無奈喊話：「希望導演下一次不要再找我演媽媽了！」

難得出席宣傳活動的戴立忍，被詢問為何會出席今日活動？先是幽默回應：「因為天氣很好！」隨即解釋，拍攝《功夫》工作過程很開心，是一部相當好玩熱鬧的電影，從來沒出席過戶外宣傳活動的他感到很新鮮，但也有點緊張。

被問到與角色「黃駿」的相似之處，戴立忍笑說都一樣健忘：「每天起床都把前一天的事情忘得一乾二淨，開開心心面對新的一天。」更自曝拍攝現場經常忘詞。

戴立忍30日出席《功夫》見面會，揭幕西門町大型的新春特製裝置物。（圖／麻吉砥加提供）

與柯震東已是2度合作的戴立忍，透露因為拍攝時長時間相處，彼此情誼變得深厚，更當場對柯震東說：「很開心有你這個朋友！」並在活動現場重現片中的破牆畫面。最後4人也與現場觀眾互動、發送紅包，引來大批粉絲圍觀。

