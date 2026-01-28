曾莞婷《功夫》火辣造型超吸睛 大談忘年姐弟戀曖昧朱軒洋

【緯來新聞網】由九把刀執導賀歲片《功夫》找來戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷同台演出，玖壹壹成員春風在片中挑戰「黑白郎君」厚重妝容，導演九把刀更透露「他爛臉也要演！」曾莞婷則在片中與朱軒洋有曖昧情，火辣造型一曝光立刻成為話題焦點。

曾莞婷在《功夫》跟朱軒洋有曖昧情。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》今（28日）公開幕後花絮眾星雲集篇，揭曉片中話題性十足的演出卡司。除先前已公開的演員陣容戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷、嚴藝文、曾莞婷、高英軒、黃迪揚，花絮更一口氣曝光多位重量級嘉賓，包括玖壹壹成員春風、健志、洋蔥，與禾浩辰、林鶴軒、黃瀞怡、洪都拉斯、蔡昌憲、黃冠智等人驚喜現身。



片中戴立忍高強功夫的武學起源奠定了整個江湖流派，分別由玖壹壹成員春風、健志、洋蔥以及禾浩辰共同演出，洪都拉斯、小薰則分別飾演戴立忍的師父與師妹。在最新曝光的花絮中，玖壹壹成員春風率先挑戰片中造型最繁複、辨識度極高的角色「黑白郎君」，厚重妝容幾乎讓人認不出本尊，角色臺詞充滿喜感、笑果十足，春風自己都忍不住數度笑場。導演九把刀透露，春風其實臉部肌膚相當敏感，但為了力挺《功夫》，仍毫不猶豫接受高難度妝容挑戰，讓九把刀感動不已：「他抱著爛臉也要演的決心！」

玖壹壹成員春風在《功夫》中飾演黑白郎君，爆笑台詞數度笑場。（圖／麻吉砥加提供）

玖壹壹另兩位成員健志與洋蔥，則是挑戰觀眾耳熟能詳的經典角色「飛龍、飛虎」，健志表示兩人造型特別請來《飛龍在天》的原班化妝師操刀，「完全還原原版規格！」兩人一登場經典台詞立刻脫口而出，瞬間勾起滿滿回憶殺，將觀眾一秒拉回千禧年的背景時空。以《影后》奪下金鐘獎最佳女配角的曾莞婷，這次在《功夫》升格飾演王淨的媽媽「阿芬」，與「阿義」朱軒洋之間有段藏不住心動火花的曖昧情愫。在冰菓店工作的曾莞婷一身火辣造型，畫面一曝光立刻成為話題焦點，她笑說：「沒想到我已經可以演媽媽了，而且當媽還要穿這麼辣！」

玖壹壹成員健志、洋蔥在《功夫》爆笑飾演飛龍、飛虎。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》將於1月30日在西門與中山鬧區舉辦見面會，師父戴立忍將首度亮相，與導演九把刀、柯震東、曾莞婷同台，現場重現片中經典「破牆」場面，並與現場觀眾零距離互動發送紅包。電影將於2月13日賀歲檔上映。

