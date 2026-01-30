曾莞婷《功夫》當冰店女神闆娘 招認不想演媽「心裡罵三字經」

【緯來新聞網】賀歲片《功夫》今（30日）在西門町舉辦造勢活動，導演九把刀帶戴立忍、柯震東、曾莞婷現身活動，與粉絲近距離發紅包。曾莞婷先前在LULU、陳漢典婚禮接到捧花，被問到桃花有沒有跟著大開？她笑說：「接捧花，也要有對象啊！」被問到柯震東這一型OK嗎？她立刻回應：「當然可以啊，他是所有人心目中的男神。」

曾莞婷在《功夫》飾演小露酥胸的冰店老闆娘。（圖／陳明中攝）

今《功夫》演員群在西門町重現片中經典「破牆」場景，戴立忍在電影裡飾演宛如流浪漢卻擁有高強內力的師父，他透露每次上工前，都要花3、4小時化妝，「九把刀找上我，我覺得這機會太難得，好好玩一把，作為一個演員，我很放心交給他。」並稱讚九把刀腦筋動很快，「他點子很多，腦迴路跟我是不同的人，每天都有不同驚喜。」這也是戴立忍首次跟影迷在戶外近距離互動，直呼好玩，「整個工作都很開心，熱熱鬧鬧的，我從來沒有參加過戶外發布會，我也想來體驗一下。」被問到跟角色相像的地方，他則是招認跟電影裡的師父「黃駿」一樣健忘，「我每天都把前一天忘得一乾二淨，天天都是新的一天。」在拍攝現場也是很容易忘詞。

柯震東（左起）、曾莞婷、導演九把刀、戴立忍出席《功夫》造勢活動。（圖／陳明中攝）

戴立忍拍《功夫》天天都花3、4小時化妝。（圖／陳明中攝）

柯震東這次又飾演高中生，被虧是萬年高中生，他認為這次《功夫》主角比電影《那些年我們一起追的女孩》的主角又更笨一些，笑說：「不過我本人是還滿成熟的啦。」至於曾莞婷被問到會不會也想挑戰高中生角色，她笑喊：「我沒有那麼不要臉。」並透露接到電影裡小露酥胸的王淨媽媽角色，一口就答應。不過曾莞婷也開玩笑喊：「一開始接到要演媽媽角色，當然是在心裡面罵三字經。不過定裝完居然還是要這麼辣，最後想說算了，至少還是美美的。」對此導演九把刀則笑說：「這是我對莞婷姐的尊重，把妳最強的展現出來！」

柯震東在《功夫》再次演回高中生。（圖／陳明中攝）

