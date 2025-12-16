曾莞婷「失控噴奶」笑到吐！張棋惠扮演王世堅絲襪套頭超拚

張棋惠扮演王世堅絲襪套頭。（翻攝《明星開拍中》YT頻道）

TVBS網路節目《明星開拍中》近日推出第三集，由Lulu黃路梓茵擔任製作人，陳漢典擔任導演，楊銘威、曾莞婷是製片，黃偉晉為通告＋攝影，風田則是宣傳＋企劃。適逢耶誕節，Lulu便發想了一個「交換禮物」企劃，但無奈表示製作費只有1萬，就決定先用聚會名義找朋友來玩，再直接錄影，舉辦「爛禮物交換之現在不准笑」，瘋狂場面笑爆眾人。

于美人擔任派對主持人角色，張棋惠、琳妲、林進、張睿家、花花、Amanda等人各自裝扮進場，若是被台上的逗笑，就會進入懲罰，或是選擇用錢去贊助製作費。首先張棋惠扮演的「王世堅」模樣逗趣，毫無偶包就讓曾莞婷不小心笑到噴出嘴裡的牛奶。

張棋惠（下）被逗到笑噴，曾莞婷（中上）也狂笑。（翻攝《明星開拍中》YT頻道）

再來是Lulu接受「闊嘴器」懲罰，還要搭配念繞口令。張棋惠完全抵擋不住笑意，大噴口中牛奶，曾莞婷見狀又忍不住噴了一次，直接進入懲罰環節。曾莞婷選擇拿5000元出來贊助製作費，絲毫不讓自己醜到；張棋惠則是開大絕，用王世堅的狀態絲襪套頭，面部表情極致扭曲，完全沒有偶包豁出去了。

