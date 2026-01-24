曾莞婷、楊銘威錄影爆衝突！風田挑戰當製片 嘆：努力沒人看見

藝人曾莞婷、楊銘威、陳漢典、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田近日在節目《明星製作公司》挑戰「短劇製作」，由曾莞婷主動扛下製作人重任，並邀請謝承均、苗可麗友情客串，而Lulu也出手邀請玖壹壹成員洋蔥驚喜現身，讓短劇陣容瞬間升級。6人合作的短劇《阿珠與阿花》由楊銘威擔任導演，目標是神還原8點檔的經典橋段，沒想到曾莞婷、楊銘威排戲過程中，卻一度發生衝突。

曾莞婷、楊銘威、陳漢典、Lulu、黃偉晉與風田在《明星製作公司》挑戰「短劇製作」。（圖／TVBS提供）

曾莞婷主動扛下短劇製作人重任。（圖／TVBS提供）

曾莞婷認為8點檔戲劇必須大量特寫、情緒要滿，才能抓住觀眾；楊銘威則覺得過多特寫會讓畫面太碎，影響節奏，兩人各持己見，一度氣氛僵持，現場瞬間安靜到連工作人員都不敢插話，僵局之下，楊銘威選擇直接試拍，用畫面說服全場，也讓曾莞婷點頭認同，才讓這場製作人與導演的攻防戰正式落幕。

廣告 廣告

楊銘威事後表示，實際上大家討論的氣氛都很好，拍攝過程也充滿歡笑聲，他還特別將作品分享給好友柯震東「過目」，對方也大笑表示「真的好鬧」。

楊銘威在節目中擔任短劇導演。（圖／TVBS提供）

曾莞婷邀請謝承均客串演出，謝承均看到道具直呼很驚喜。（圖／TVBS提供）

苗可麗驚喜現身客串短劇。（圖／TVBS提供）

Lulu邀請玖壹壹成員洋蔥一同在《明星製作公司》演出短劇。（圖／TVBS提供）

演員們誇張又充滿反差的演技，加上導演楊銘威時不時的臨場即興橋段，全讓苗可麗拍手叫好，她表示過程中自己從頭笑到尾，如果每天可以在這樣的環境工作，會是一件很快樂的事，直呼：「能讓觀眾看喜劇放鬆，可以算是功德一件。」謝承均也大讚大家都很專業，完全不需指導：「期待可以再來客串一次。」

風田與偉晉挑戰擔任短劇製片，一手包辦劇組大小事。（圖／TVBS提供）

黃偉晉同時擔任製片與演員，他笑虧楊銘威的分鏡圖看起來很像國小聯絡簿，但他透露：「楊銘威非常清楚知道要拍什麼，還能依現場狀況精準加戲，完全沒有讓演員卡住或是走太多次，又好會給情緒價值。」

擔任製片的風田則是從拍攝前的場勘、道具準備到劇組飲食一手包辦，他自嘲：「沒想到只是負責幾個人的便當就可以累成這樣，而且我這麼努力工作，卻都沒有人看到。」真實呈現幕後工作看不到的辛苦。

延伸閱讀

美股標普創歷史新高！道瓊跌409點 台積電ADR漲1.69％

台股盤前快訊！32000創高後「多頭新火種」出現了

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成