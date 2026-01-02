曾莞婷「緊貼23歲小鮮肉」全被拍！心動喊：初戀的感覺
〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、曾莞婷、花花及周曉涵錄製《驚奇旅明星》，本週迎來最終回。旅明星闖進香港實現「帥氣鮮肉願望清單」，挑戰拍出CP感爆棚的港風大片，其中三位姊姊配對平均年齡僅20歲的超帥鮮肉，心跳指數徹底飆高。
首先曾莞婷配對到23歲香港演員日朗，兩人拍照時撫摸側臉、摟腰等親密互動，令曾莞婷難掩喜悅地坦言：「好久沒有接觸這麼新鮮的肉體，而且一直聞到他陣陣的香水味，總覺得自己年輕了起來、活了過來。」
日朗也害羞直呼：「姊姊真的好漂亮，拍照離好近、心跳好快。」曾莞婷甚至笑稱，從對方身上感受到久違的靦腆，「有種初戀的感覺」。相較之下，花花則是喜劇般地配對派翠克，挑戰被狗仔偷拍的情境照，卻頻頻被製作人B2打槍「完全沒有曖昧氛圍」。花花無奈笑說：「我覺得不論怎麼做，都無法跟派翠克有曖昧感。」兩人到最後甚至大玩梗，揚言要用「喇舌」來醞釀情調，笑翻全場。
而苗可麗則配對20歲的香港模特兒Larry，面對鮮肉主動要求牽手，她羞澀表示：「我都能當你媽了！」但對方一句「不會啊，我覺得我們現在就像是一對情侶啊」的窩心回應，讓苗可麗瞬間少女心噴發。
而周曉涵與22歲香港網紅王耀宏的配對，更被曾莞婷點評：「根本是妳的菜！」兩人在拍攝CP照時互動自然，浪漫氛圍讓苗可麗在旁直喊：「太有感覺了」。周曉涵甚至被派翠克逼問有愛上鮮肉嗎？她直接簡短回應「他好可愛」，最後兩人贏得最佳攝影的殊榮，在眾人起鬨下進行「鼻子磨鼻子」的親密接觸，周曉涵主動快速逼近、眼神對視，畫面火熱讓全場尖叫連連。
旅程進入尾聲，製作單位在米其林餐廳安排最後一餐，卻成了眾人的淚崩現場。慢熟的周曉涵感性泛淚表示，起初擔心頻率不同，沒想到最後越玩越合拍，對於即將到來的離別感到萬分捨不得；花花更是哭到泣不成聲，大讚製作團隊給予極高的情緒價值，「主持這麼多年，第一次碰到這麼好的團隊」。
苗可麗則拿出親自繪製的插圖與手寫信贈送給所有成員，並感嘆：「人生劇本就這麼長，走了一大半，沒想到後半段能有這麼精彩的旅程。」曾莞婷也哽咽吐露心聲：「其實我是在人生最低潮的時候接了這個節目，想找回自己，也感謝能透過節目敞開心胸，在人生的轉折處認識了這群像家人般的姊妹與團隊。」
