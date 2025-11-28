曾虛白先生新聞獎頒獎 李永得出席 (圖)

第51屆曾虛白先生新聞獎28日頒獎，中央通訊社董事長李永得（圖）會中致詞表示，今天獲獎的所有作品，都體現了新聞工作者最珍貴的精神，更透過新聞力量讓眾人看見每一名受影響者的處境、看見制度該前進的方向、也看見每個社會議題背後值得被理解的真相。

中央社記者謝佳璋攝 114年11月28日