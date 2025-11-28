曾虛白新聞獎揭曉 展現守護公共利益多元面向

（中央社記者洪素津台北28日電）第51屆曾虛白先生新聞獎得獎名單今天揭曉，曾虛白先生新聞獎基金會董事長劉克襄表示，獲獎作品涵蓋民生議題、環境永續、弱勢保障，得獎報導的廣度與深度，展現新聞界對公共利益守護的多元面向。

第51屆曾虛白先生新聞獎今天在張榮發基金會國際會議中心舉行頒獎典禮，本屆總計385件參賽作品，評審們從39件入圍作品選出各獎項得主。曾虛白新聞獎是台灣歷史最悠久的新聞獎項，素有「台灣新聞界普立茲獎」美譽，深受學界、實務界重視。

廣告 廣告

這次的入圍作品涵蓋多元面向，有新聞人對於公共服務議題的深耕，探討居住、醫療、教育等民生議題，也有聚焦環境永續、能源、生態，以及弱勢群體保障的報導。

劉克襄進一步補充，作品涵蓋「民生議題」（如醫療、教育、居住）、「環境永續」（例如污染、能源、生態），以及「弱勢保障」3大主軸，同時延伸探討地方發展、國際安全與數位創新等領域。

劉克襄除鼓勵入圍和得獎的報導，也特別感謝信義房屋、台電等企業夥伴的支持，才得以讓「曾虛白先生新聞獎」擴大其獎勵的廣度、深度與影響力，讓更多優秀的新聞作品被看見、被肯定。

中央社董事長李永得則分享，今天獲獎的所有作品，都體現了新聞工作者最珍貴的精神，「更透過新聞的力量讓我們看見每一位受影響者的處境、看見制度該前進的方向、也看見每個社會議題背後值得被理解的真相」。

公共服務報導獎文字類得主，為商業週刊的「我買不起新家了 房貸冰風暴」。得獎人蔡茹涵指出，政府祭出「限貸令」的時候距離出刊只有3、4天的時間，縱使有時間壓力，但團隊還是實地走訪案例，幫大家一起感受「限貸令」政策的急轉彎，希望透過報導，可以讓大家對房屋市場更了解，盼大家都可以安居樂業。

公共服務報導獎影音類得主，為三立電視台的「以台灣之名 募款的背叛」。獲獎作者之一的彭光偉表示該報導準備2年之久，還遠到土耳其採訪，「感謝吹哨者願意受訪，報導可能毀及某人的聲譽，當事人也有良好的政商關係，到現在還是有人威脅要告我們，但是我們團隊如實查證自保，希望用媒體影響力追回善款，讓被欺負的難民得到應有的對待」。

公共服務報導獎數位創新類得主，為天下雜誌的「消失的中線系列報導：共軍動態儀表板X金門灰色作戰現場直擊」，獲獎作者之一的史書華表示報導不只是軍事議題，而攸關台灣未來，透過報導可以知道台灣怎麼準備去面對未來局勢。

信義房屋社區營造與地方創生報導獎由鏡電視團隊的「地方創生障礙賽」獲得。另外，台電大專院校學生環境與生態永續報導獎影音類有首獎和優選，首獎是政治大學的「善良的考驗─人類的好意，為何變成牠們的災難？」，優選則由中正大學的「海口的赤色秘密（下）」獲得。（編輯：黃名璽）1141128