曾衝包廂打修杰楷、王柏傑 竹聯中山分會長吸收未成年進幫派遭起訴

竹聯幫麒麟堂中山分會會長陳亞豪吸收未成年小弟加入幫派，遭新北地檢署起訴。（圖／翻攝畫面）

竹聯幫麒麟堂中山分會會長陳亞豪，曾因與已故藝人黃鴻升（小鬼）妹婿起衝突，而到KTV包廂內痛打藝人修杰楷和王柏傑，而他又涉及暴力討債，還以紅包為誘餌，吸收未成年少年加入幫派而遭逮捕，陳在偵訊時坦承犯行，近日與13名小弟被依《組織犯罪防制條例》、《刑法》恐嚇取財等罪起訴。

據了解，陳亞豪犯行累累，早年混松聯幫時涉及職棒簽賭討債，還為了逼債將被害人拘禁後痛毆，2018年更曾為討債而爆打酒店經濟，2020年4月又在酒後於錢櫃忠孝隊動手打人，2024年4月又因與黃鴻升妹婿Sam爆發衝突，而衝到其包廂痛打修杰楷和王柏傑等。

檢警調查發現，陳亞豪還吸收未成年少年加入幫派，以「這個月誰收5個年輕人進來紅包一萬」為誘因，要旗下小弟帶更多少年加入，並多次帶小弟以電擊棒、辣椒水或球棒等方式找人討債，並逼迫別人簽下本票，日前遭檢警逮捕。

陳亞豪在偵訊時對犯行坦承不諱，檢方認為其涉犯主持犯罪組織、恐嚇取財等罪嫌，從重依主持犯罪組織罪起訴他，剩下13名小弟則依《組織犯罪防制條例》、《刑法》恐嚇取財等罪起訴。

