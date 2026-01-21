曾被傳熱戀GD！超正韓國小姐登《單身即地獄5》金高恩身分起底

記者林汝珊／台北報導

金高恩登《單身即地獄5》引熱議。（圖／翻攝自IG）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》於本月20日正式上線，其中女來賓金高恩一出場就引起大量網友討論。曾在2024年與大12歲的GD（G-Dragon）傳出緋聞，兩人被拍到一同現身日本大阪觀看PSG比賽，引發戀愛疑雲。

金高恩曾與GD傳出緋聞。（圖／翻攝自IG）

金高恩曾在2024年與大12歲的GD（G-Dragon）傳出緋聞，被拍到於2023年7月一同現身日本大阪觀看PSG比賽，且曾在相似地點拍攝照片。不過當時GD罕見正面回應，表示：「只是有共同朋友的親近後輩」，否認戀情。

廣告 廣告

金高恩是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒，並在2022年曾參加Miss Korea韓國小姐選美，獲得亞軍。節目上她自信表示：「我的五官眼睛、鼻子、嘴巴都很漂亮，沒有哪個地方不滿意，其中最喜歡的是鼻子。」談到感情則說：「我一直以來幾乎沒有空窗期，現在反而對這段空白感到不習慣。」

更多三立新聞網報導

《黑白大廚》林盛根自爆酒駕完蛋了！「超慘下場曝光」安成宰也切割

勝利極樂近況曝光！與柬埔寨犯罪大佬狂歡！爆「再造Burning Sun」

李聖經化身冷感女神！戀上「奶狗小鮮肉」製作組認：最佳人選

劉冠廷看父背影哭了！揭婚禮背後心酸 楊貴媚一聽心疼：很揪心

