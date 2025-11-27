曾被列入民眾黨不分區名單！陸配徐春鶯涉詐遭聲押

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，過去曾要以陸配身分列入民眾黨不分區立委名單，卻因其背景引發質疑而婉拒。新北地檢署26日指揮調查局台中市調查處搜索約談徐女，訊後認定她涉嫌詐欺等罪嫌疑重大且有勾串之虞，27日凌晨聲請羈押禁見。

徐春鶯。（圖／中天新聞）

2023年10月，台灣民眾黨尚未公布不分區立委名單時，曾有消息傳出徐春鶯將被列入安全名單。然而她的背景引發外界質疑，由於她曾前往上海參加統戰音樂會，再加上陸配能否在台參政等問題，徐春鶯最終婉拒民眾黨的邀請。

廣告 廣告

有媒體曾爆料，徐春鶯因擔任友人的天擎生技公司監察人，捲入「假增資真賣股」的吸金案。當時她曾對外澄清自己只是掛名而已。

新北地檢署。（圖／資料照片）

台灣基進2023年曾向台北地檢署遞狀告發徐春鶯，指控她長期居住台灣卻為中國發展組織，涉嫌違反國安法。台北地檢署事後將案件移轉管轄至新北地檢署偵辦。

徐春鶯。（圖／中天新聞）

新北地檢署表示，檢方已聲押徐春鶯，但因法官尚未做出裁定，不便對外說明案情。據了解，此次聲押與先前外界關注的吸金案無關。

延伸閱讀

民眾黨若勝選徐春鶯將成政務官？ 黃珊珊：以訛傳訛

不願被抹紅、抹黑！徐春鶯認了：2天前婉謝民眾黨不分區立委邀請

遭陸配徐春鶯電爆「沒文化、沒常識、漠視憲法」 內政部長林右昌這樣回應