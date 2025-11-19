曾被吳慷仁狠甩！鍾瑶「熱戀半圈外對象」爆新戀情 公司曖昧回應了

記者宋亭誼／台北報導

鍾瑶傳出新戀情。（圖／翻攝自鍾瑶臉書）

39歲鍾瑶出道以來以清新脫俗的氣質與真誠演技，深受觀眾喜愛，擁有演員、模特兒、咖啡廳老闆娘多重身份的她，昨（18）日才宣布發新書，沒想到今（19）日又傳出被拍到和另一半甜蜜約會，男方則是2年前就曾傳出熱戀的攝影師Kair（陳冠凱）。對此，經紀公司表示，由於對方算是圈外人，盼望外界「用溫柔的視線給予一些空間」。

鍾瑶經紀公司曖昧回應。（圖／翻攝自鍾瑶臉書）

鍾瑶過去曾和吳慷仁交往2年，沒想到女方2017年無預警被分手，而吳慷仁不久後便轉頭和邵雨薇交往，鍾瑶的感情狀態也始終備受關注。根據《CTWANT》報導，鍾瑶日前被拍到和攝影師Kair牽手、摟肩，甜蜜互動羨煞眾人。值得一提的是，鍾瑶與這名「半圈外」對象2年前也被拍過，當時她澄清兩人僅是朋友，經紀人更以一句「不是她的菜」否認戀情，如今兩人再度被捕捉，看來關係已進展到可以在外自在約會的穩定階段。

鍾瑶才宣布發行新書 《她的名字是一條魚也是一隻鳥》。（圖／星星相藝提供）

對於戀情被曝光，鍾瑶經紀公司感謝大家的關心，曖昧回應：「因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予ㄧ些空間，是與不是都為她開心。鍾瑶11/25新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》正式上市，也即將有新戲要播出，希望都能有好成績。」

