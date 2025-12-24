曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》

44歲金莎答應小19歲的男友孫丞瀟求婚，兩人的求婚影片感動全網。翻攝微博@金莎

中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。

金莎公開被男友求婚的浪漫瞬間。翻攝微博@金莎

金莎與孫丞瀟因為年齡相差19歲，前年9月公開認愛後波折不斷，金莎除了被網友虧「吃嫩草」，孫丞瀟也被酸想利用金莎入行，被唱衰「母子戀不會長久」。沒想到兩人越愛越甜蜜，還曾參加實境綜藝《愛的修學旅行》，公開暢聊戀愛觀、人生觀，互相磨合。

無懼年齡差！冰島極光下浪漫求婚

兩人感動地抱在一起，在冰島極光下見證兩人的愛情。翻攝微博@金莎

廣告 廣告

這次求婚更是細節滿滿，孫丞瀟特別選在冰島的知名景點鑽石沙灘求婚，地名正象徵著愛情如鑽石與冰川般恆久不變。當天孫丞瀟單膝下跪，拿著戒指向金莎求婚，感動應允的金莎則踮起腳尖吻對方。巧的是，兩人求婚瞬間，還被捕捉到極光劃過天際，浪漫氛圍再拉滿。

網友們看到求婚影片後，立刻感動地說：「看到眼淚都要流出來了！」、「又讓人相信了愛情。」、「要幸福久久！」還有網友搭時事地說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」大讚宛如陳妍希、周柯宇在《狙擊蝴蝶》的姐弟戀重現。

金莎多次與林俊傑合作！《浪姐》再翻紅

金莎（左）與孫丞瀟克服19歲的年齡差距，戀情將開花結果。翻攝微博@金莎

即將升格人妻的金莎，曾與林俊傑合唱《被風吹過的夏天》等招牌歌在台聞名，近年又因為參與《乘風破浪的姐姐》事業再攀高峰。如今愛情也找到歸宿，讓網友獻上祝福。



回到原文

更多鏡報報導

禾浩辰求婚成功！平安夜前興奮報喜 鑽戒套牢吳品潔：She said yes

為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴

有一種愛情叫金宇彬申敏兒！主婚人致詞藏洋蔥 揭她為愛捧供養米向菩薩祈福