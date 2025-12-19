曾被嘲愈整愈醜！藝人卡古擺攤「賣雞蛋糕」 康康支持訂100份

通告藝人卡古近期在基隆七堵擺攤賣雞蛋糕，親自站在攤位前包裝餐點、服務顧客，展開了創業之路。面對通告工作的不穩定，卡古與女友決定自創品牌，投入10萬元創業資金。許多粉絲和顧客特地前來捧場，甚至有人從中和趕來。卡古坦言，整形後工作受到影響，但他樂觀面對，認為「成功不是給準備好的人，而是給開始的人」。藝人康康也訂購100份到電視台表達支持，為卡古的創業之路加油打氣。

通告藝人卡古擺攤賣雞蛋糕。（圖／TVBS）

在基隆七堵的街頭，一位忙著包裝雞蛋糕、親手將餐點交給顧客的攤主，正是通告藝人卡古。他最近開始在此擺攤創業，吸引了不少顧客前來購買。許多路過的民眾認出了他，紛紛要求合照，還有人特地從中和遠道而來，只為了一嚐他親手製作的雞蛋糕。

卡古表示，現在的通告工作比較像是賺生活費，因此他選擇走向自媒體或分享自己的生活方式。面對通告工作的不穩定性，卡古和女友決定自己創業。開業第5週，還有的民眾上次撲空，這次特地再來購買。

對於自己的創業之路，卡古認為這是一個正面的嘗試。他說：「很多人都說我現在出來創業其實滿正面的，雖然我人長得滿背面，但是就也希望說至少感染一下，我覺得築夢踏實，也許我能力不是很好，也許我不是很好，但我就是把他做好。」

卡古曾經因為節目進行整形手術，動了眼睛、鼻子和下巴。然而，眼睛一度因為手術，沒有整好，變成沒有精神、張不開的狀況，所幸後來有修復好。這些整形經歷也對他的工作造成了一定的影響。

面對創業可能遇到的挑戰，卡古保持樂觀態度。他投入了10萬元創業資金，並表示如果真的失敗了，攤車和所有設備賣一賣，說不定還能收回5萬元。他堅信「成功不是給準備好的人，而是給開始的人」。

卡古的創業之路也獲得了圈內好友的支持，藝人康康訂購了100份雞蛋糕為他加油打氣，卡古也將會親自送到電視台，在通告工作不好做的情況下，卡古選擇為自己開闢一條新的道路，展現了他面對人生挑戰的勇氣和決心。

