曾被嫌俗氣！日本遊客瘋搶「台味1物」 達人揭5大成為新寵理由

近年來，除了鳳梨酥、太陽餅之外，一款原本再平凡不過的生活用品——被暱稱為「台灣 LV」的茄芷袋，竟意外在日本掀起搶購熱潮。（示意圖／翻攝自pixabay）

疫情解封後，國際旅遊熱潮回溫，日本成為台灣人最熱門的出國目的地之一；與此同時，台灣也持續吸引大量日本旅客造訪。除了夜市小吃與在地美食外，許多日本遊客來台時，總會特別挑選具代表性的伴手禮帶回國。近年來，除了鳳梨酥、太陽餅之外，一款原本再平凡不過的生活用品——被暱稱為「台灣 LV」的茄芷袋，竟意外在日本掀起搶購熱潮。

曾被嫌俗氣！日本遊客瘋搶台味1物理由曝



旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」分享，他曾將茄芷袋寄回日本給父母，沒想到對方收到後不僅愛不釋手，甚至還特地拿著袋子拍照留念，讓他相當驚訝。他也進一步分析，日本長輩之所以特別喜愛茄芷袋，背後其實有多項原因。

日本人的歐吉桑在臉書發文指出，茄芷袋深受日本長輩歡迎，主要有以下五大關鍵因素：

第一，重量輕又相當耐用，對沒有騎機車習慣、講究攜帶便利性的日本長者而言十分實用；

第二，網狀編織設計通風性佳，特別適合梅雨季漫長、濕氣重的日本氣候；

第三，紅、綠、藍交錯的復古配色，喚起日本大正至昭和初期的懷舊記憶；

第四，具備防水、可清洗的特性，實用性極高；

第五，外觀看起來「很便宜、不張揚」，正好符合日本長輩不偏好昂貴、浮誇物品的消費心理。

貼文曝光後，也在台灣上引發網友熱議，「小時候看到奶奶拿茄芷袋，還覺得很俗，沒想到現在紅到日本！」也有人指出，連知名品牌都曾推出改良款式，「日本朋友前陣子來台灣，還一口氣買好幾個帶回去。」更有網友笑稱：「果然是寶島 LV，名不虛傳。」

事實上，茄芷袋是台灣極具代表性的庶民用品之一。其名稱源自閩南語「ká-tsí-tāi」，原指用於製作袋子的塑膠編織布1950至1960年代，台灣自日本引進聚乙烯塑膠編織技術，最初多用於製作米袋、肥料袋等農業用途，後來逐步改良為日常提袋。由於價格低廉、容量大且耐用，茄芷袋在1970年代迅速普及，成為家家戶戶上市場、搬家或出遊的必備物品。

隨著時代演進，茄芷袋逐漸從實用工具，轉化為承載台灣記憶的文化符號。近年來，不少設計師與藝術創作者將其鮮明色彩與材質融入時尚與文創作品中，讓這款原本平凡的庶民提袋，成功躍升為象徵台灣特色的「台味美學」代表，也意外在國際間掀起一波復古風潮。

