曾被封「徐若瑄接班人」郭婷婷淚曝多年消失原因

郭婷婷曾被外界譽為「徐若瑄接班人」。（圖／翻攝自郭婷婷IG）





曾以選秀節目「3EP美少女」奪冠、被外界譽為「徐若瑄接班人」的郭婷婷，出道初期星途順遂，演唱、主持與戲劇皆有亮相。然而，她在事業正受矚目之際突然淡出演藝圈，多年未公開露面。近日她接受YouTuber「那那大師」專訪，談及這段期間的心路歷程時多次哽咽，首度坦言「深層恐懼」是使她長期無法復出的主要原因。

郭婷婷自1999年出道後，因外型亮眼而在奪冠後迅速受到關注，陸續投入歌唱、戲劇與主持等演出。不過，她也提到，初期發展過於順利，使她一度誤以為不需投入更多努力就能維持熱度，結果在快速的工作步調中逐漸失去方向。隨著自我懷疑增加，加上外界期待帶來的壓力，她曾一度對鏡頭產生退縮感，無法坦然面對工作。

郭婷婷回憶，曾因舞蹈課程無法跟上進度而情緒受挫，甚至一度躲避經紀人、未出席已安排的工作，最終因此失去多項演出機會。談起那段時期，她坦言當時缺乏自我要求與抗壓能力，「以前真的不懂，也犯了很多錯。」淡出演藝圈後，收入大幅減少的她選擇到導演北村豐晴經營的居酒屋工作。首次面對一般職場環境，她坦言受到不小衝擊，直言「也太苦了吧！」但也因這段經驗重新看見生活的踏實感。

至於多年未復出的原因，郭婷婷表示來自長期累積的恐懼與自我懷疑，儘管身邊友人多次鼓勵她重回主持或拍戲，她始終擔心自己跟不上節奏、表現不如預期，或無法回應觀眾期待，「那種覺得回不去的害怕，比什麼都折磨。」

郭婷婷透露，偶爾看到粉絲分享當年 3EP 相關照片，讓她意識到仍有人記得自己，也因此重新獲得力量。訪談中，她感謝那那大師的鼓勵「走以前的路，不會到新的地方」，讓她得以鼓起勇氣放下包袱，重新思考再度踏上舞台的可能。



