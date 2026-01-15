曾被小S調侃「不要再裝聽不見」！《康熙》葦萱消失演藝圈…近況曝光了

娛樂中心／綜合報導

葦萱（左）在《康熙來了》被小S（右）調侃：「妳不要再裝出聽不見的表情好不好」。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

綜藝節目《康熙來了》2004年開播後廣受好評，即便已停播10年，許多節目片段至今仍深受觀眾們喜愛。其中，小S（徐熙娣）曾在節目中調侃來賓葦萱：「妳不要再裝出聽不見的表情好不好？」，並搭配駝背、放空的動作與神情，搞笑表情包至今在網路上流傳。事隔多年，葦萱的近況也引發網友好奇。

葦萱消失演藝圈近況曝光。（圖／翻攝自葦萱IG）

葦萱日前接受媒體採訪，近況隨之曝光，一名網友以「還記得康熙來了聽不見的葦萱嗎」為題在Dcard發文，瞬間勾起大票網友回憶殺。貼文留言區也湧入一片好評，網友紛紛直呼：「看了第一印象會喜歡的女孩子」、「很漂亮不過以前好可愛」、「她實在很可愛，很漂亮但又很有喜感，完全是長輩會喜歡的女孩」、「她沒什麼變耶天啊，保養的很好」。

葦萱外型依舊亮眼，身材也同樣纖細苗條。（圖／翻攝自葦萱IG）

葦萱社群平台最後發文停留在去年38婦女節，當時她曬出一系列生活照，發文寫下：「38婦女節快樂，先學會好好愛自己」，其中一張照片，葦萱身穿成套制服，下半身搭配黑色絲襪及高跟鞋，整體端莊、幹練又不失女人味。近況曝光後，有網友逗趣留言：「是卸了妝就聽不見的葦萱嗎」，葦萱則笑回：「是戴眼鏡會聽不見，太自在。」

