曾被影射林宅血案凶手... 游錫堃：40多年仍心有餘悸、還會做惡夢

1980年代震驚台灣社會「林宅血案」至今真相未明，如今因電影翻拍爭議，在政壇又成為討論焦點。前立法院長游錫堃回憶，他當年曾被栽贓是嫌疑人，前後被約談20多次，迄今仍心有餘悸；身為蔣家後代的台北市長蔣萬安也首度表態，各方都應該尊重家屬的感受，不應該製造二次傷害。

林宅血案是全體社會的痛... 蔣萬安：應尊重家屬

以沉重的心情談及林宅血案，近期翻拍電影爭議，這把火現在也燒到蔣家後代、台北市長蔣萬安身上，今日他首度表態，稱林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口製造二次傷害。



台北101董事長賈永婕發文表示她想知道當年真相，怎麼可以這樣隻手遮天，呼籲當權者給大眾一個交代；前政委張景森則直言，「林宅血案是蔣經國幹的？他一點都不懷疑！」並指控案子之所以沒有辦法偵破，關鍵就是當時國安局在背後操控偵辦。

父因美麗島事件入獄 邱議瑩哽咽憶：怕隨時有人拿刀衝家中

前立法院長游錫堃貼出一張當年報紙，內容寫道「警方查訪的對象人物，現年三十三歲、宜蘭縣人，高出林義雄半個頭，看起來高高瘦瘦」，就是影射游錫堃為林宅血案兇手，只差沒有寫出名字。游錫堃當年前後被約談20多次，過了40多年，他感嘆想起林宅血案至今仍心有餘悸，「林家如何能心平呢？」



綠議員邱議瑩的父親邱茂男曾因美麗島事件被捕入獄，回想當年慘案，邱議瑩激動哽咽，稱當年不敢接任何的電話，害怕隨時會有人拿著開山刀衝到家中，「不是你們這些演員們說的沒那麼可怕！」



林宅血案至今真凶未明，電影卻未獲得家屬同意就翻拍，歷史傷痛再被揭開，政壇也群起憤慨。



