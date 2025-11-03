曾被懸賞3億…如今是美國座上賓！ 敘利亞總統夏拉10日訪美與川普會談

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

繼與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）破冰後，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）近期又有新的外交突破，預計將在11月初訪問美國，並將在10日與美國總統川普（Donald Trump）會談，創下敘利亞元首第一次拜訪白宮的歷史紀錄。同時曾被美國視為恐怖分子並懸賞1000萬美元（約3億新台幣）的夏拉，也搖身一變成為川普的座上賓。

敘利亞總統夏拉外交突破有成，先前剛與俄羅斯總統普丁會面，如今更將親訪白宮與川普會談。（圖／美聯社）

美敘峰會將在川普與波斯灣合作理事會（GCC）領袖會議期間舉行，根據《美聯社》報導，敘利亞預計將與美國簽署協議，共同打擊當前已化整為零的伊斯蘭國（ISIS）勢力。這場會談是繼川普5月在沙烏地阿拉伯與夏拉見面後，兩國元首再度會面，也被視為美敘關係的新進展。

夏拉過往曾與911恐攻主謀賓拉登（Osama bin Laden）所屬的蓋達組織（al-Qāʿidah，意譯為基地組織）有所聯繫，並曾加入伊拉克的反美勢力，更在敘利亞內戰期間領導與蓋達有關的「沙姆解放組織」，因此一度被美國政府懸賞1000萬美元，直到美國2024年底與敘利亞新政府接觸後，才撤銷對夏拉的通緝。

敘利亞與美國關係長期處在較為緊張的情況，雖然在阿賽德（Assad）家族掌權的時代，兩國元首曾有數次會面，但雙方在2012年敘利亞爆發內戰後，一直處於斷交狀態，美方不僅支援反抗軍對抗政府軍，甚至派兵攻占敘利亞土地，因此兩國關係在過往十餘年間都不太和睦。

