曾被批評最難吃年菜！芥菜去苦3訣竅曝：泡冰水也有效

芥菜在北部又被稱為長年菜，過去PTT上就有人討論，「芥菜是不是年菜中最噁心的？」，引發大量網友贊同。農糧署粉專「鮮享農YA」近日曝光3方法可以降低芥菜的苦味，冰鎮也名列其中，讓民眾過年時可以端出好吃的芥菜料理。

曾經有網友在「PTT」發文指出，芥菜的苦就是苦，不像苦瓜那樣有苦甘味，就是很苦的味道，長年菜必有芥菜，但是端出來就是沒人要吃，最多就是拜祖先會用到而已。對此，其他人紛紛留言稱「長年菜最噁」、「長年菜有的用芥菜，有的菠菜，但菠菜比較好吃」、「煮湯的話不夠油超難喝」。

粉專「鮮享農YA」指出十字花科的芥菜，生鮮芥菜常見有大葉芥菜、包心芥菜等大芥菜種類，國內以嘉義、雲林為主要產地，芥菜雖帶有獨特風味，但其實有熱量低、富含維生素及膳食纖維等特色。而芥菜裡的硫代葡萄糖苷（芥子油苷）是苦味的主要來源，也帶有獨特的營養價值，偶爾也「吃點苦」，才能感受甘甜的可貴。

該粉專也分享3種降低芥菜苦味的訣竅，首先是汆燙冰鎮，汆燙後擠乾水分，先泡冰水再料理、增添鮮味，可以搭配雞肉、豬肉或海鮮，並加入高湯一同烹煮；加糖調味，烹煮時適度加入糖或甜味食材（像是番薯、紅棗）中和芥菜苦味。另外也可以買過醃過的芥菜，像是酸菜、福菜、梅干菜，風味也會大不同。

