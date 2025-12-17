曾被批評最難吃年菜！農糧署教芥菜去苦味3秘訣

芥菜也就是過年時熟悉的長年菜，過去在PTT上曾引發網友熱議，討論芥菜是否為年菜中最難吃的菜色。農糧署粉專「鮮享農YA」近日公開三種降低芥菜苦味的訣竅，包括汆燙冰鎮、增添鮮味與加糖調味等方法。

農糧署粉專「鮮享農YA」近日公開三種降低芥菜苦味的訣竅。（圖／翻攝自 鮮享農YA - 農糧署 臉書 ）

曾有網友在PTT以「芥菜是不是年菜中最噁心的？」為題發文，表示芥菜的苦就是苦，不像苦瓜那樣有苦甘味，就是很苦的味道，長年菜必有芥菜，但是端出來就是沒人要吃，最多就是拜祖先會用到而已。不少人紛紛留言，「會煮的不苦很好吃，不會煮的就會苦難吃」、「答案就是你家煮菜的不會煮這道」、「長年菜有的用芥菜，有的菠菜，但菠菜比較好吃」、「蠻好吃的，不會煮要去學」、「煮湯的話不夠油超難喝」。

近日農糧署粉專「鮮享農YA」發文指出，十字花科的芥菜，也就是過年時熟悉的長年菜。生鮮芥菜常見有大葉芥菜、包心芥菜等大芥菜種類，國內以嘉義、雲林為主要產地。芥菜雖帶有獨特風味，但其實有熱量低、富含維生素及膳食纖維等特色，芥菜裡的硫代葡萄糖苷（芥子油苷）是苦味的主要來源，也帶有獨特的營養價值。

「鮮享農YA」粉專分享降低芥菜苦味的三種訣竅，首先是汆燙冰鎮，汆燙後擠乾水分，先泡冰水再料理。其次是增添鮮味，可以搭配雞肉、豬肉或海鮮，並加入高湯一同烹煮。第三是加糖調味，烹煮時適度加入糖或甜味食材，像是番薯、紅棗，中和芥菜苦味。此外，粉專也建議民眾可以購買醃過的芥菜，像是酸菜、福菜、梅干菜，風味也會大不同。文末則強調，偶爾也「吃點苦」，才能感受甘甜的可貴。

