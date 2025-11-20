曾被指「中國間諜」 菲律賓鎮長郭華萍人口販運罪成被判終身監禁

郭華萍案近年牽動菲律賓社會。 [AFP via Getty Images]

前菲律賓鎮長郭華萍因涉嫌替中國從事間諜活動而備受關注。她最終因參與經營電信詐騙中心在菲律賓被判犯有人口販運罪。

週四（11月20日），她與另外七名同夥被判處終身監禁，並須繳納200萬菲律賓比索（約 33,832美元；25,942英鎊）罰款。

郭華萍案近年在菲律賓引起轟動，因當局在她所供職的小鎮班班（Bamban）發現了該國最大的詐騙園區之一。警方突襲後，發現超過700名菲律賓人及外國人遭強迫從事網路詐騙，其中包括「殺豬盤」等手法。

這名35歲女子在逃亡數週後，於去年在印尼被捕並引渡回菲律賓，她否認所有指控。

目前尚不清楚她是否會提出上訴。

針對郭華萍案，仍有五宗案件在審理中，其中一宗涉及洗錢指控。

2022年，郭華萍當選為班班鎮鎮長。該鎮位於首都馬尼拉以北。當地居民此前告訴 BBC，她被視為一位關心人且有同理心的領導者。

然而，2024年，這個寧靜小鎮因當局揭露一個隱藏在網路賭場下的大型詐騙中心而成為全國焦點，這些網路賭場在當地被稱為菲律賓離岸博彩（POGO）。

這種賭場主要服務中國大陸客戶，而在中國境內賭博是非法的。

郭華萍最初否認知情，但隨後的參議院調查質疑她竟未察覺自己辦公室附近的八公頃園區。

後來證實，該園區包含36棟建築，且建在郭華萍此前擁有的土地上。

調查還發現她的身世存在矛盾——她並非如自己聲稱的在菲律賓出生，而是青少年時隨家人自中國移居到此。菲律賓國會議員後來發現，她的指紋與一名中國公民「郭華萍」相符。

她隨即被免職。隨著案件細節曝光，她於2024年7月失蹤，導致了跨越四國的國際追捕行動。

同年9月，她在印尼被捕並引渡回菲律賓，其菲律賓護照也遭註銷。

此案發生之際，菲律賓與中國在南海島礁問題上持續角力。案件在菲律賓成為全國頭條新聞，而中國方面對相關指控保持沉默。

維爾瑪·西蒙內特（Virma Simonette）對此文亦有貢獻