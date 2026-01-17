曾被指「收紅錢」！中天林宸佑涉共諜案遭收押 郭昱晴：迴力鏢打回去了

中天新聞政治組立院記者、主播林宸佑涉嫌違反國安法，遭收押禁見。（翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

綽號「馬德」的中天新聞政治組立院記者、主播林宸佑涉嫌違反國安法，遭收押禁見，對此，民進黨立委郭昱晴表示，林宸佑過去曾提到，郭昱晴以及她的家人「收紅錢」，如今林宸佑遭收押，「今天迴力鏢狠狠打回去了！」

林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，據悉，橋頭地檢署16日北上搜索《中天電視台》主播林宸佑住所，並依涉犯《國安法》將綽號馬德的知名主播林宸佑帶回，由於有人已和盤供出案情，罪證相當明確，橋頭地院昨（17日）下午開庭不久後，已裁定將林宸佑收押禁見。

對此，郭昱晴昨晚間在臉書發文，表示過去林宸佑「很熱心」，「一直用『我』和『我的家人』透過他的平台亂教大家什麼叫『收紅錢』…不只教得很大聲， 很用力，還很扭曲。」

沒想到迴力鏢用力狠狠打回去了，郭昱晴說無需貼標籤，如果收紅錢再踩國安紅線是事實，交給司法即可，「有些事，時間會說明；有些標準，法律會示範。其實這樣就夠了！」

中天新聞則對此事回應，針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

