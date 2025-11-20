曾被控中國間諜！菲律賓前市長遭判終身監禁

▲菲律賓丹轆省自治市班班（Bamban）前市長郭華萍（Alice Guo），遭菲律賓檢方指控涉入人口販運的詐騙犯罪，今（20）日法院判決出爐，郭華萍獲判無期徒刑。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 菲律賓丹轆省自治市班班（Bamban）前市長郭華萍（Alice Guo），曾被懷疑是中國間諜，涉入中國境外詐騙犯罪，遭到菲律賓檢方指控，今（20）日法院判決出爐，郭華萍獲判無期徒刑，目前還不知郭華萍是否會提起上訴。

根據《BBC》報導，菲律賓警方去年突襲班班市一處經手中國境外詐騙的機房，救出將近700名受到脅迫的民眾，其中包括202名中國人，以及73名被迫進行網路戀愛詐騙的外國人。警方發現郭華萍擁有該機房所在位置一半以上的土地，而且這機房就於她的辦公室後面。

除了被懷疑涉及人口販運的詐騙犯罪之外，郭華萍來歷成謎，成長背景與教育經歷都交代不清，卻憑空出現當選市長，被懷疑是中國間諜，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾直言，「沒有人知道郭華萍是誰」。

郭華萍落網後曾喊冤，說自己是中國父親與菲律賓女傭所生的私生子，不是中國間諜，至於被懷疑涉及詐騙犯罪，郭華萍則說自己與詐騙集團沒有聯繫，只是一個普通人，否認所有指控。

不過，一審法院最終並未採信郭華萍的說法，裁定她確實參與經營詐騙犯罪，因此犯下人口販運的罪行，判處終身監禁以及200萬菲律賓比索，約新台幣119萬元的罰金。

郭華萍案件自去年爆發，到她短暫逃亡後入獄，再到案件審理的過程均在菲律賓受到高度關注，其中涉及的詐騙犯罪與中國元素都是目前菲律賓社會討論度最高的議題之一，但對於此案，中國當局一直保持沉默，沒有發表任何意見。

