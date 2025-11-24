曾被斷言活不過79歲！資深男星罕見露面 「真實現況」曝光了

娛樂中心／綜合報導

資深港星盧海鵬近年健康亮紅燈。（圖／翻攝自盧海鵬微博）

83歲香港男星盧海鵬出道至今逾50年，出演過《歡樂今宵》、《喜有此理》、《福星闖江湖》及《仇老爺爺》等經典戲劇作品，精湛演技深植人心。然而，盧海鵬2018年起健康狀況急轉直下，甚至曾被命理師算出只能活到79歲。

盧海鵬83歲現況曝光。（圖／翻攝自盧海鵬微博）

根據港媒報導，盧海鵬日前受訪透露自己多年來飽受糖尿病困擾，更因併發症青光眼導致右眼失明，後來還接受「通波仔手術」。「通波仔手術」為血管手術的一種，又稱球囊動脈成形術或血管造形手術。

廣告 廣告

盧海鵬表示，男星古天樂得知此他需要動手術後，主動替他支付醫藥費，而他複診的這7、8年時間，也從未被收取費用，盧海鵬原本以為是苗僑偉、戚美珍夫婦出手相助，直到近年才得知其實是古天樂替他負擔後續醫療費用，「我在經紀公司職員口中得知是古仔（古天樂），期間我們有見面，但他十分客氣，隻字不提。」此次盧海鵬公開向對方致謝，也讓古天樂的私下暖舉曝光。

盧海鵬神采奕奕，明年將開演唱會。（圖／翻攝自盧海鵬微博）

盧海鵬早前透露自己一度被算命師斷言無法度過79歲大關，不過在周潤發的鼓勵下，他藉由跑步鍛鍊身體，身體狀況也逐漸好轉，還即將邁入84歲高齡，如今的他不僅精神奕奕，明年1月27日還將開演唱會。

更多三立新聞網報導

57歲蕭薔不藏了！「22吋螞蟻腰」太震撼 驚人狀態曝光

潘若迪駁沈玉琳暴瘦剩骨架！鬆口好友住院11天「搶命現況」：他是鬥士

還記得她嗎？64歲「最美小龍女」近況罕曝光 劉德華也曾為她傾心

爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲

