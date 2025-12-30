曾被曹西平婉拒上節目 小S難過曝11字

小S（右）難過發聲，哀悼曹西平。（資料照片）

有著「台灣西城秀樹」稱號的資深藝人曹西平29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲。他過去常在小S徐熙娣、蔡康永主持的《康熙來了》分享生活和過往經驗，每每亮相都製造許多效果，如今傳出猝逝的消息，小S也難過地發聲了。

曹西平近年少上綜藝節目，曾透露小S繼《康熙來了》之後曾邀請他錄製其他綜藝，但自認是專業唱歌跳舞起家的，不喜歡靠聊天討生活的他婉拒過3次，「那叫耍嘴皮子」。

對於曹西平猝逝，小S稍早透過經紀人哀悼：「會永遠記得他的獨特魅力。」

