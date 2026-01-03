曾被曹西平暗戀30年 陳亞蘭露面嘆：若早知道會考慮

藝人曹西平2025年12月29日在家中猝逝，生前唯一提到的理想型是陳亞蘭，甚至因害羞而不敢主動聯絡。對此，陳亞蘭3日與王彩樺、白雲、莊凱勛、Dora謝雨芝出席歌仔戲實境綜藝節目《女俠俱樂部》記者會時首度回應此事，坦言原本不知情，驚訝地說：「如果曹大哥當面跟我講，我可能會考慮，但我從來沒有接過他的電話」。

陳亞蘭3日出席《女俠俱樂部》開鏡記者會。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

回憶與曹西平的互動，陳亞蘭表示對他的印象停留在過去綜藝節目上碰面的時光，後來就很少聯絡。她笑說自己以前聽到暗戀她的幾乎都是女生，例如胡盈禎（小禎）小時候曾說過想嫁給她，感謝曹西平對她的欣賞。王彩樺則感嘆「他的離開讓我們很心疼、捨不得，希望他一路好走。」

莊凱勛（左起）謝雨芝、陳亞蘭、王彩樺、白雲3日出席《女俠俱樂部》開鏡記者會。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

王彩樺3日出席《女俠俱樂部》開鏡記者會。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

近年來，陳亞蘭除當選 臺師大GF-EMBA 校友會第2屆理事長，也身兼 臺北市歌仔戲推廣協會 理事長與 台灣優質生命協會副理事長，長期投入文化與公益行動。此次《女俠俱樂部》開鏡活動，更結合協會關懷行動，邀請節目成員一同探視獨居長輩，走入社區據點與長者家中，親自邀請他們參與歲末聚會，希望在寒冬中，讓每位長輩都感受到被記得、被陪伴的溫度。

