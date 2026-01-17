即時中心／梁博超報導

《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。對此，民進黨立委郭昱晴表示，過去對方以她和她家人來亂教說什麼叫收紅錢，「如今迴力鏢狠狠打回去了」。

郭昱晴昨晚在臉書發文談及本案，表示過去林宸佑「很熱心」，一直用她和她家人，透過社群平台亂教大家什麼叫「收紅錢」，「不只教得很大聲，很用力，還很扭曲。」

「就在今天，迴力鏢用力狠狠打回去了」，郭昱晴強調，這無需貼標籤，如果收紅錢再踩國安紅線是事實，「交給司法即可。」她認為，有些事，時間會說明；有些標準，法律會示範。「其實這樣就夠了！」

據悉，本案之所以會東窗事發，一開始檢調追查陳瑞勇，他從2017年底起任海軍陸戰隊中士；不過自去（2025）年1月起，因有資金需求，而於網路上結識暱稱「吉祥」之中國籍人士，並同意以相當對價，違背職務收受賄賂。

檢方在該起訴書中指出，陳瑞勇在2025年2、3月間依中籍人士「吉祥」指示，在高雄楠梓住處手持五星旗，自拍「承認台灣是中國的，表達效忠中國」等影片，並回傳給「吉祥」，取得匯款20萬元。

2025年5至7月間，陳瑞勇將編裝武器、AAV型兩棲突擊車之性能、諸元、保養紀錄簿、漢光演習等軍方機密訊息，以手機拍攝成數位照片後傳予「吉祥」；又將總統賴清德前往左營營區視察之消息，用LINE傳給「吉祥」，獲得1萬元。

經檢調向上追查，才發現幕後黑手竟與中天記者林宸佑有關；據了解，檢調連月來跟監埋伏，發現林宸佑行徑大膽，還接觸多名軍方人士。本次除林宸佑外，同時還有5名現退役軍人遭檢方聲請羈押，經橋頭地院裁定全部羈押禁見。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／曾被林宸佑嘲諷收紅錢！郭昱晴開酸：如今迴力鏢狠狠打回去了

