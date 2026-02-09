曾被栽贓是林宅血案嫌疑人！游錫堃貼當年剪報：40多年了還心有餘悸

記者陳思妤／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起拒看抵制，網路上更流出疑似電影劇本，影射台獨運動先驅史明是林宅血案幕後主使者，爭議持續延燒。當時曾被栽贓是嫌疑人的前立法院長游錫堃今（9）日也貼出當時的剪報直呼，40多年了，至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？

「林宅血案」是台灣歷史的慘痛事件，林義雄因美麗島事件遭到起訴，但在1980年2月28日軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎林亮均、林亭均被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破。

然而，電影《世紀血案》翻拍這段慘痛歷史，卻沒有獲得林家同意，被抵制拒看，演員、導演也陸續發布聲明道歉。而網路上更流傳電影劇本，相關內容在影射史明是幕後的主使者，讓爭議持續延燒。

游錫堃今天也貼出當時黨報「中華日報」報導直呼，「我曾經是『林宅血案』嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

游錫堃的簡報為中華日報1980年3月4日報導，標題為「宜蘭警方昨日查訪 可疑高高瘦瘦人物 春節期間活躍到處拜訪 並與加伯艾琳達等熟識」，報導中還寫到，「經警方查訪的這位特定對象人物，現年33歲、宜蘭縣人，某專科學校畢業，身高174公分，體重約52公斤，他和林義雄站在一齊，高出林義雄半顆頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高瘦瘦的印象」。雖然報導並未提及游錫堃，但從背景介紹跟外型描述，都和游錫堃非常相似。

針對疑似《世紀血案》流出的劇本影射史明是幕後主使者，獨立台灣會、史明教育基金會以及史明文物館也發出聲明痛批，1947年的228大屠殺，接著清鄉、綏靖、白色恐怖手段控制台灣社會，使台灣人噤若寒蟬，更可惡者1980年228殘殺林家媽孫的林宅血案，這是第二次的228，1983年想嫁禍史明，主導派人殘殺老弱婦孺的林家媽孫仔沒成功，2026年228將近之時，誣衊史明是背後主導林家血案的真兇，這又是第三次228，這都是同一批人的手法，國共聯手要毀滅台灣。

聲明喊話，「相信有良知的台灣人都會非常生氣的，但是我們該由此事件更清楚認知台灣人的處境，敵人的腳步漸漸逼近，咱要認清的是， 400年來的台灣、台灣人仍未有自己的國家，我們更需團結一致為獨立建國加把勁」。

游錫堃臉書全文如下：

我曾經是「林宅血案」嫌疑人！只差沒有寫出名字。

40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？

