曾被爆夜會高志綱？「廣播界林志玲」昔露骨對話遭外流

高志綱曾在2009年與自封「廣播界林志玲」的人氣電台DJ圓圓（陳怡吟）鬧上新聞。（圖／統一獅提供、翻攝自DJ圓圓臉書）





中華職棒統一獅隊總教練高志綱爆婚變，傳不倫網紅林倪安

社群平台Threads上某帳號，不斷爆料高志綱與林倪安的相關訊息，外傳該帳號的主人就是高志綱的妻子，引發軒然大波。對此，高志綱的妻子透過律師發布聲明，明確表示這個爆料帳號並非她本人所用，若對方再有類似的行為，她將請律師依法追究相關法律責任，以正視聽。

不過，這並非高志綱首次傳出緋聞，2009年，高志綱曾與自封「廣播界林志玲」的人氣電台DJ圓圓（陳怡吟）鬧上新聞，當時曾有報導稱高志綱夜會圓圓，但事後圓圓透過經紀人對外澄清，表示當時自己有男友，駁斥了兩人之間有任何不當行為。

不過圓圓在多年後又與另一名統一獅球員扯上關係。統一獅球員林志祥2017年爆出婚外情，與4名女子的鹹濕私訊遭曝光，當時傳聞還有第5名女子捲入其中，被點名的正是DJ圓圓，當時還傳出疑似有圓圓的私密照跟著流出，並有20多張露骨對話截圖在網上瘋傳，讓她二度捲入統一獅球員的私人風波中。

圓圓本名陳怡吟，是港都電台的人氣DJ，她不只聲音迷人，外型也相當亮眼，17歲便踏入DJ圈，自詡為「南台灣小天后之廣播界林志玲」，她活潑的主持風格擁有大批忠實聽眾，也常在許多現場活動中展現其優秀的主持能力。



