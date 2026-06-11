曾被王偉忠魔鬼訓練！ 郭子乾揭錄影規則：有人NG全部重來

郭子乾（左）、于子育（右）上胡瓜頻道。（圖／下面一位提供）

胡瓜YouTube頻道《下面一位》，找來許久未同框的兩位演藝圈好友郭子乾、于子育，胡瓜提起自己出道44年，郭子乾則笑說：「最好笑的是，我那時候做道具，瓜哥就已經紅了，紅到現在還在紅！」于子育則分享自己從民歌歌手出身，到後來跨足戲劇、電影與舞台劇，更憑藉《孤味》等作品累積三金肯定。

談到演藝圈的魔鬼訓練，郭子乾回憶當年在王偉忠麾下磨練的日子，只有一個鏡頭錄影，只要有人NG，全員重來。他笑說：「最好笑的是前面四個都演完，最後一個NG，全部重來。」高壓環境下，也培養出如今深厚的表演底子。于子育也坦言，20年前演出《住左邊住右邊》時，自己根本是NG王，甚至後來養成習慣，一出錯就先說對不起，結果有次明明不是她NG，還是下意識先道歉。

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而被封為模仿天王的郭子乾，也分享自己踏上模仿之路的契機。他笑說，國中時聽老師模仿湖南口音，意外發現自己對聲音與語言極具天分。後來進入五專，更把主任教官的訓話模仿得唯妙唯肖，從此開啟模仿人生。更重現經典夜市「殺蛇秀」，從毒蛇介紹到誇張叫賣台詞一氣呵成，數十年如一日的精準節奏與臨場感，讓胡瓜忍不住拍手叫絕：「一個麥克風就能招攬生意，蛇湯也賣完了，真的太厲害！」

除了聊天敘舊，三人也體驗綠野賽車，胡瓜邊開邊驚呼：「不好開耶！」郭子乾則靠著機械背景快速掌握訣竅，于子育更展現俐落身手，倒車、過彎樣樣來。烤肉時間三位更上演廚房災難現場，于子育坦承不會做菜，郭子乾只會泡麵，三人研究半天還搞不懂夾子怎麼打開，胡瓜忍不住吐槽：「這三個老人家在這邊搞這個，像話嗎？」

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