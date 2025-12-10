曾被當餵豬菜？專家解析其「7項營養價值」 平價食材成亮點

（記者張芸瑄／綜合報導）過去常被視為「餵豬用」而不受青睞的地瓜葉，如今已成為市場上常見的平價蔬菜。營養師薛曉晶指出，一把約 30 元的地瓜葉含有多種營養素，包括鉀、鐵及膳食纖維等，是日常飲食中容易取得的蔬菜來源。她表示，這類蔬菜同時提供多酚、花青素等植化素，整體營養密度相當高。

薛曉晶於粉專《營養師媽媽曉晶的生活筆記》中說明，依據 2021 年《Molecules》文獻整理，每 100 克乾重的地瓜葉含有鉀、鈣、鎂、磷與多種微量元素，例如鐵、鋅、錳等；同時具備維生素 C、E、多種 B 群及約 5 克膳食纖維，而脂肪含量相對較低。該研究亦提到，地瓜葉的總多酚量與其他常見植物相比相當突出。

圖／一把約 30 元的地瓜葉含有多種營養素，包括鉀、鐵及膳食纖維等。（翻攝 維基百科）

另外，2018 年《Food Chemistry》研究比較多種葉菜後指出，紫色地瓜葉在抗氧化成分的含量表現明顯高於莧菜、紫蘇葉、過貓等蔬菜。這些結果與《Molecules》文獻中對其植化素分布的觀察一致，研究顯示地瓜葉含有咖啡酸衍生物、花青素、黃酮類與葉黃素等多種抗氧化相關化合物。

有研究也觀察到，抗氧化物質與身體的發炎反應、血管狀態與運動後的恢復有一定關聯。薛曉晶引用 2005 年《World Journal of Gastroenterology》的試驗指出，受試者連續兩週攝取紫色地瓜葉後，血漿中抗氧化相關指標有上升趨勢，部分免疫反應數據也有所變化。不過這些研究主要呈現的是生理指標的改變，並非用於疾病治療。

此外，2007 年《Journal of Nutrition》指出花青素補充與發炎相關指標間存在一定關聯；而地瓜葉，尤其是紫色品種，正是花青素的來源之一。薛曉晶提醒，食物不能替代醫師治療，蔬菜的角色仍以均衡飲食的一部分為主。

她也建議，若民眾平時蔬菜攝取量偏低、排便不順、家族有三高病史，或長時間需要用眼，均可在日常飲食中適度加入地瓜葉。不過，她提醒患有慢性腎臟疾病或正使用心血管、利尿藥物者，由於鉀攝取需控制，相關飲食變化應先與醫療團隊討論，再調整份量。

