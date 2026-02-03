曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又於家中跌倒被醫師判定為植物人，這段時間他都在台東家中休養，由姊姊及母親輪流照護。而其大姐袁藹玲曾發文批評，袁惟仁的一對兒女不聞不問，對此女兒袁融也做出回應。

大姐袁藹玲曾指控袁惟仁的兒女對自己父親不聞不問。（圖／翻攝袁惟仁臉書、袁融IG）

大姐袁藹玲過去在臉書上指控，袁惟仁的兒女對自己父親不聞不問，但轉頭卻對外訴說對父親的思念，直接狠酸：「任何人若言行不符，說一套做一套，是否做人做得很荒謬？是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞？」更痛批：「寡廉鮮恥！」

廣告 廣告

不過，對於姑姑的控訴，袁融也做出澄清，表示自從爸爸病倒後，一直都有與二姑姑保持聯絡，不時也會透過視訊看爸爸的狀況，更坦言自己與哥哥真的都很想親自去探望，但2019年兄妹倆想到榮總探視父親打電話詢問奶奶時，竟被對方回：「你們不用來看爸爸了。」之後電話就被切斷，而自從父親轉院到台東後，就很難與對方取得聯絡，直到2020年7月二姑姑主動加LINE，才又取得聯繫。袁融說：「我們和爸爸的關係一直都很好，不希望因為大人們之間的問題，而拉扯到我們見爸爸的權益。」







更多FTNN新聞網報導

近600字文向父親道別！袁惟仁之子袁義：若真有下輩子 希望我們可以好好當個及格的父子

袁惟仁病逝享年57歲！前妻陸元琪低調發聲：懇請給予空間

袁惟仁生前重摔成植物人！張宇發起「小胖基金」月匯4萬、30位星友接力送暖

