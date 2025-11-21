曾被罵「蠢蛋」 墨西哥小姐奪得環球小姐后冠

2025年環球小姐選拔賽，由墨西哥佳麗「波希」奪得后冠。

今年的環球小姐選美大賽，歷經一波三折，今天在泰國順利完成決賽，25歲的墨西哥佳麗「波希」摘下今年環球小姐后冠。

今年的環球小姐選美話題不斷，奪得后冠的波希，曾經遭泰國主辦方高層出言訓斥，被罵是「蠢蛋」，當場憤而離席，多名佳麗也一同離場抗議；而且之後還出現有評審辭職，爆出內定醜聞等等波瀾，不過，今天還是圓滿落幕。

外電報導，本屆環球小姐，共有120國代表參加，波希脫穎而出，並從去年冠軍、丹麥籍的泰爾維格手中接下后冠，地主國泰國的佳麗「普拉維納」則是獲得亞軍。

報導說，波希參賽時，對於摘冠的決心，一直很強烈。在決賽最後5強的問答環節時，波希曾提到，「夢想很重要，你的心很重要，永遠不要讓任何人使你懷疑自己的價值」。