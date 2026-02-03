曾被袁惟仁「爛咖也要扭轉」惹毛！賴銘偉曝19年前往事

賴銘偉回憶19年前袁惟仁打給他的通話內容。(李威德、粘耿豪攝)

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁臥床近8年，昨（2日）二姊袁藹珍發聲明證實，袁惟仁已安詳地病逝，年後與父親合葬。曾在選秀節目《超級星光大道》被袁惟仁點評的男歌手賴銘偉，昨在社群回憶19年前兩人的對話，感慨道：「人生中的好人，不一定都是說給你好聽話」。

賴銘偉2007年參加第二屆《超級星光大道》，為進軍演藝圈奠下基石。他昨在社群發文回憶，當年參賽到中後期時進入撞牆期，某天突然接到一通來自袁惟仁的電話，「他語重心長跟我說了很多，從質疑、責備再回到鼓勵、建議，一通電話聽得我面紅耳赤」；其中，袁惟仁告誡一句，令賴銘偉至今難忘，「他說：『銘偉，就算你跳八家將，他X是個爛咖、你也要努力把自己扭轉過來。』」

賴銘偉坦言，當下聽到這句話很生氣，有種被質疑人格的感受，加上袁惟仁在節目中擔任評審時，言辭犀利、很不客氣，賴銘偉心想「越是看不起我這樣的人，我就做給你看」。總決賽那天，賴銘偉索性化上視覺系的妝容、帶著八家將上台，高歌亂彈阿翔的〈良心〉，最後一曲演唱〈春泥〉時，賴銘偉很訝異袁惟仁給了滿分5分，最終他擊敗所有參賽者，贏得冠軍寶座。

賴銘偉在總決賽帶八家將上台演出。（李威德攝）

賴銘偉感慨，儘管賽後就跟袁惟仁零交集，但回想起對方的這段話，都覺得是一種激勵。如今袁惟仁撒手人寰，賴銘偉隔空哀悼：「病痛纏身臥病多年，您也辛苦了，祝福您，無病無痛，安詳自在。」

