曾被視為「搗亂者」！周道君法律背景 今成社家署長

社家署長周道君今（20日）正式上任。（林周義攝）

社家署長周道君今（20日）正式上任，包含衛福部長石崇良、前部長薛瑞元都出席布達典禮。周道君過去是法律背景，把他拉入衛福部的推手是薛瑞元，2人相識20幾年。過去周在法務部擔任專員，與薛瑞元開會時，薛瑞元總覺得他是法務部派來「搗亂」的，只好把他拉來，看看想法會不會改變。周道君答應了，一路從醫事處做到社家署副署長，今接任署長一職。

石崇良致詞時表示，衛福部即將進入第2次組改，成立兒家署，這是新的署，不是社家署改的。成立的同時，社家署也會變動，長照業務將和社家署業務進行整合，非常期待周署長未來憑藉醫政、長照、社家署的經歷，協助衛福部第2次組改。周道君回應，謝謝長官交付給我這樣的責任，會繼續努力，為弱勢族群，也就是兒、少、婦、老、障，落實合理的政策。

接續致詞的薛瑞元透露，他離開衛福部後，今天是最嚴肅的一次。石崇良過去都是風趣的人，演講時，大家都哈哈大笑，但今日卻稍微沈重。周道君過去雖然是嚴肅的人，但沒有今天這麼沈重，這代表衛福部的工作越來越重。

薛瑞元說，他和周道君相識20年，在衛生署認識。他擔任醫事處長期間，周道君是法務部專員，代表法務部來開會。他覺得周道君有點白目，「怎麼老是講的和我們要推的不太一樣？」，感覺他是法務部派來「搗亂」的。於是，他嘗試把周道君拉過來，看看想法會不會改變，而周道君也答應，進入了衛生署，擔任醫事處科長。

在薛瑞元離開衛生署時，周道君曾肩負法規諮詢的任務，後薛瑞元回到衛福部，擔任常務次長，他已在主秘室。薛瑞元怕人才萎縮，把他拉出來當秘書，協助推動長照2.0。前部長陳時中預計成立長照司之際，薛瑞元又把他拉去擔任籌備處的副主任。長照司成立之初，薛瑞元為兼任司長，周道君為副司長，但薛透露，大部分的事情都是周道君在做。

在那之後，周道君到法規會，又到了社家署擔任副署長。薛瑞元看著他今日成為署長，有很深的感觸，學法律的人最怕的就是固守在法律的界線之內，若他當初走上司法、當上檢察長，或許生活範圍不會那麼大。在行政機關，學法的人大多被期待用於判斷政策是否合法、寫法條等，但法律人寫的法條通常「行不通」，因此最好把他們丟到業務單位，反正如果不是這個料，就會被淘汰，但能活下來的都很強，前署長簡慧娟是個典範，他對周道君也有這樣的期待。

薛瑞元表示，衛福部將進行組改，有很多任務需要重新分配，社家署不會更輕鬆，進來的事情一定比出去的多。他相信周道君有充分的準備，能協助石部長順利推動業務，也希望部長早日恢復以前幽默、風趣的一面。

